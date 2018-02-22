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السعودية تطالب بوقف العنف فى الغوطة الشرقية

الخميس، 22 فبراير 2018 09:58 ص
السعودية تطالب بوقف العنف فى الغوطة الشرقية سوريا




أ ف ب
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طالبت الرياض، اليوم الخميس بوقف العنف فى الغوطة الشرقية، آخر معقل للفصائل المعارضة قرب دمشق، معربة عن القلق من أثر هذه الهجمات على المدنيين.

وقالت وزارة الخارجية السعودية فى حسابها على "تويتر"، "قلقون من استمرار الهجمات على الغوطة الشرقية، وأثر ذلك على المدنيين هناك"، مضيفة "نشدد على ضرورة وقف العنف".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس أمس الأربعاء إلى وقف فورى للقتال فى الغوطة الشرقية.

وقال جوتيريس أمام مجلس الأمن الدولى "أوجه نداء إلى كل الأطراف المعنيين من أجل تعليق فورى لكل الأعمال الحربية فى الغوطة الشرقية لإفساح المجال أمام وصول المساعدة الإنسانية إلى جميع من يحتاجون اليها".

 ودعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد أنه يجب على المجتمع الدولى إنهاء "حملة الإبادة الوحشية" فى الغوطة الشرقية بسوريا.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة وثقت مقتل 346 مدنيا وإصابة 878 فى الغوطة الشرقية منذ 4 فبراير معظمهم فى ضربات جوية.

ودعا الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى هدنة إنسانية فى منطقة الغوطة الشرقية بسوريا للسماح بإجلاء المدنيين وذلك بعدما تعرضت المنطقة الخاضعة للمعارضة المسلحة قرب العاصمة دمشق للقصف.

وقال ماكرون فى مؤتمر صحفى مع الرئيس الليبيرى جورج ويا فى باريس "تندد فرنسا بوضوح وقوة بما يجرى فى الغوطة الشرقية".


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