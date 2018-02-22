الدولية للطاقة الذرية: إيران تحترم التزاماتها الواردة فى الاتفاق النووى

الدولية للطاقة الذرية: إيران تحترم التزاماتها الواردة فى الاتفاق النووىالخميس، 22 فبراير 2018 06:07 م
الرئيس الإيرانى حسن روحانى
أ ف ب
إضافة تعليق
أظهر تقرير فصلى سرى للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الخميس، أن إيران لا تزال ملتزمة بالقيود الرئيسية المفروضة على أنشطتها النووية بموجب الاتفاق النووى الذى توصلت إليه مع القوى الكبرى عام 2015.
وأفاد التقرير الذي أطلعت عليه رويترز، بأن الجمهورية الإيرانية لم تتجاوز القيود على مخزوناتها من اليورانيوم المنخفض التخصيب والماء الثقيل ولم تخصب اليورانيوم لمستوى نقاء يتجاوز 3.67 % مثلما ينص الاتفاق، الذي رفع أيضا العقوبات الدولية ضد طهران.
إضافة تعليق
الرياضة المصرية فى يوم.. مواجهتان فى انطلاق الأسبوع الـ26 بالدورى.. الاتحاد السكندرى يستضيف إنبى ببرج العرب.. الزمالك يواجه النصر.. منتخب الصالات يتوجه إلى موزمبيق.. ولقاءات مثيرة فى القسم الثانى
الزراعة تستعد لموسم الذرة الشامية بتوفير تقاوى لـ3 ملايين فدان من 23 صنفا.. حملات لحث الفلاحين على زيادة مساحات "الذهب الأصفر" للحد من الاستيراد.. عبدالمنعم البنا:اجتماعات مكثفة لتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة