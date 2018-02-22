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الخميس، 22 فبراير 2018 10:27 م
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الدولية للطاقة الذرية: إيران تحترم التزاماتها الواردة فى الاتفاق النووى

الخميس، 22 فبراير 2018 06:07 م
الدولية للطاقة الذرية: إيران تحترم التزاماتها الواردة فى الاتفاق النووى الرئيس الإيرانى حسن روحانى




أ ف ب
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أظهر تقرير فصلى سرى للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الخميس، أن إيران لا تزال ملتزمة بالقيود الرئيسية المفروضة على أنشطتها النووية بموجب الاتفاق النووى الذى توصلت إليه مع القوى الكبرى عام 2015.

وأفاد التقرير الذي أطلعت‭‭ ‬‬عليه رويترز، بأن الجمهورية الإيرانية لم تتجاوز القيود على مخزوناتها من اليورانيوم المنخفض التخصيب والماء الثقيل ولم تخصب اليورانيوم لمستوى نقاء يتجاوز 3.67 % مثلما ينص الاتفاق، الذي رفع أيضا العقوبات الدولية ضد طهران.

 

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