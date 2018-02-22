الدولية للطاقة الذرية: إيران تحترم التزاماتها الواردة فى الاتفاق النووى





أ ف ب

أظهر تقرير فصلى سرى للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الخميس، أن إيران لا تزال ملتزمة بالقيود الرئيسية المفروضة على أنشطتها النووية بموجب الاتفاق النووى الذى توصلت إليه مع القوى الكبرى عام 2015.

وأفاد التقرير الذي أطلعت‭‭ ‬‬عليه رويترز، بأن الجمهورية الإيرانية لم تتجاوز القيود على مخزوناتها من اليورانيوم المنخفض التخصيب والماء الثقيل ولم تخصب اليورانيوم لمستوى نقاء يتجاوز 3.67 % مثلما ينص الاتفاق، الذي رفع أيضا العقوبات الدولية ضد طهران.