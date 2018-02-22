الدكتور سامى عبد العزيز يشارك فى منتدى الإعلام العربى بدبى بدراسة جديدة

الدكتور سامى عبد العزيز يشارك فى منتدى الإعلام العربى بدبى بدراسة جديدةالخميس، 22 فبراير 2018 08:26 م
الدكتور سامى عبد العزيز أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة
كتب – أحمد يعقوب
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يشارك الدكتور سامى عبد العزيز، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، والخبير الإعلامى الكبير، فى فعاليات منتدى الإعلام العربى بدبى، بدراسة جديدة تحت عنوان "دراسة حول الدور المتطور للإعلام فى ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية إقليميًا وعالميًا" وذلك كمحاولة للمساهمة العلمية فى المنتدى، الذى يعقد يومى الاثنين والثلاثاء 3 و4 أبريل 2018.
ويقام المنتدى تحت رعاية وحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، وينظمه نادى دبى للصحافة، وهى الدورة الـ17 لمنتدى الإعلام العربى، بحضور ومشاركة قيادات العمل الإعلامى فى المنطقة بما فى ذلك المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية والإعلاميين العرب العاملين فى مناطق مختلفة من العالم، ضمن أكبر تجمع سنوى للإعلام العربى والمعنيين به.
وفعاليات المنتدى هذا العام تعقد تحت عنوان "تحولات إعلامية مؤثرة" لمناقشة التداعيات السياسية والاقتصادية فى المنطقة على منظومة الإعلام العربى، بهدف بناء نموذج إعلامى هادف يتيح فهم وتفسير التحولات العالمية.
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