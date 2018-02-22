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الجيش النيجيرى ينقذ عشرات التلميذات بعد هجوم لجماعة بوكو حرام على مدرسة

الخميس، 22 فبراير 2018 08:15 ص
الجيش النيجيرى ينقذ عشرات التلميذات بعد هجوم لجماعة بوكو حرام على مدرسة الجيش النيجيرى- أرشيفية




أ ف ب - رويترز
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أكدت السلطات النيجيرية أنها أنقذت "عددا" من التلميذات المفقودات بعد هجوم شنته جماعة بوكو حرام على مدرسة شمال شرق البلاد.

من ناحية أخرى،  قال ثلاثة من أولياء الأمور وأحد سكان قرية نيجيرية ومسؤول محلى فى تصريحات لرويترز إن الجيش النيجيرى أنقذ 76 تلميذة وعثر على جثتى تلميذتين اليوم الأربعاء.

وكانت مصادر قد صرحت لرويترز فى وقت سابق اليوم بأن هناك مخاوف تتعلق باختفاء أكثر من 90 تلميذة بعد الهجوم الذى وقع على قرية دابتشى فى ولاية يوبى بشمال شرق نيجيريا.

 

 


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