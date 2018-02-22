الجيش النيجيرى ينقذ عشرات التلميذات بعد هجوم لجماعة بوكو حرام على مدرسة

الجيش النيجيرى ينقذ عشرات التلميذات بعد هجوم لجماعة بوكو حرام على مدرسةالخميس، 22 فبراير 2018 08:15 ص
الجيش النيجيرى- أرشيفية
أ ف ب - رويترز
إضافة تعليق
أكدت السلطات النيجيرية أنها أنقذت "عددا" من التلميذات المفقودات بعد هجوم شنته جماعة بوكو حرام على مدرسة شمال شرق البلاد.
من ناحية أخرى، قال ثلاثة من أولياء الأمور وأحد سكان قرية نيجيرية ومسؤول محلى فى تصريحات لرويترز إن الجيش النيجيرى أنقذ 76 تلميذة وعثر على جثتى تلميذتين اليوم الأربعاء.
وكانت مصادر قد صرحت لرويترز فى وقت سابق اليوم بأن هناك مخاوف تتعلق باختفاء أكثر من 90 تلميذة بعد الهجوم الذى وقع على قرية دابتشى فى ولاية يوبى بشمال شرق نيجيريا.
إضافة تعليق
"الباخرة البنمية" تفضح "المؤامرة التركية".. السلطات التونسية تكشف 20 شحنة عسكرية بموانئ صفاقس بعد تفتيشها.. مسار الرحلة يبدأ من روسيا وينتهى فى الكاميرون.. وخروج "ural" عن مسارها والاتجاه إلى تركيا يكشف المستور
تقرير رقابى يكشف إهدار مجلس نقابة المهندسين الحالى ملايين الجنيهات من صندوق المعاشات.. صرف الأموال على بدلات السفر والوجبات والحوافز والمكافآت 2016 و2017..العجز بالصندوق 167.6 مليون والأصول تراجعت 204 ملايين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة