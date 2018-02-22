"الجمعة" انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية و8 منافسين على مقعد النقيب

وتجرى الانتخابات والتى تعقد بنادى المهندسين بسبا باشا، بإشراف قضائى على أكثر من 56 لجنة، والتى من المقرر أن تفتح باب اللجان للتصويت فى العاشرة صباحا وتستمر عملية التصويت حتى الساعة السابعة مساء، ويتنافس على مقعد النقيب ثمانية مرشحين، وعلى مقاعد مجلس النقابة يتنافس 78 مرشحا.

وقال المهندس صلاح حامد، رئيس لجنة الانتخابات، إن اللجنة عملت على تذلل كافة العقبات للمرشحين وللناخبين، وذلك من خلال توفير كافة الوسائل المتاحة لخروج الانتخابات بصورة مرضية ومشرفة.

وأكد أن الانتخابات تجرى تحت إشراف قضائى كامل خلال عملية التصويت والفرز وحتى إعلان نتائج الانتخابات، بخلاف توفير وسائل نقل مناسبة لنقل المهندسين من مناطق غرب الإسكندرية والعجمى للتسهيل عليهم للوصول للجان الاقتراع والعودة مرة أخرى، كما تم توفير عدد من الكراسى المتحركة لخدمة كبار السن.