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الجعفرى يتهم واشنطن وباريس ولندن بمحاولة التعدى على سيادة الدولة السورية

الخميس، 22 فبراير 2018 09:20 م
الجعفرى يتهم واشنطن وباريس ولندن بمحاولة التعدى على سيادة الدولة السورية بشار الجعفرى المندوب السورى فى الأمم المتحدة




كتب أحمد عبد الرحمن
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وصف بشار الجعفرى المندوب السورى فى الأمم المتحدة، قصف الغوطة الشرقية بالدفاع عن النفس والحق السيادى.

واتهم خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن بشأن الغوطة الشرقية، واشنطن وباريس ولندن بمحاولة التعدى على سيادة الدولة السورية، متهماً الأمم المتحدة بتجاهل المعلومات التى تقدمها دمشق بشأن الهجمات فى سوريا.

ونفى الجعفري أن يكون النظام فى دمشق قد استخدم الأسلحة الكيميائية ويتهم المعارضة باستعمالها، مردفاً: "الأمانة العامة للأمم المتحدة تتجاهل مصير 8 مليون سوري فى العاصمة دمشق".

 

 


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