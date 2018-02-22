الجريدة الرسمية تنشر قرار هيئة ميناء دمياط بشأن تعديل الرسوم





كتب رضا حبيشى

نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء أيمن صالح، رئيس هيئة ميناء دمياط، بشأن تعديل نسب التميز المتعلقة بمستودعات الصب السائل الواقعة خلف شريط السكة الحديد بالمنطقة الثالثة بميناء دمياط، لتكون طبقا لخط المسار من الرصيف المستودع بدلا من البعد العمودى لموقعها من الرصيف.



كما نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس ميناء دمياط بشأن تحديد فئات مقابل إشراف هيئة ميناء دمياط على أعمال الشحن والتفريغ لغير المرخص لهم بمزاولة النشاط.