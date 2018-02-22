الجريدة الرسمية تنشر قرار هيئة ميناء دمياط بشأن تعديل الرسوم

الجريدة الرسمية تنشر قرار هيئة ميناء دمياط بشأن تعديل الرسومالخميس، 22 فبراير 2018 09:54 م
ميناء دمياط - أرشيفية
كتب رضا حبيشى
إضافة تعليق
نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء أيمن صالح، رئيس هيئة ميناء دمياط، بشأن تعديل نسب التميز المتعلقة بمستودعات الصب السائل الواقعة خلف شريط السكة الحديد بالمنطقة الثالثة بميناء دمياط، لتكون طبقا لخط المسار من الرصيف المستودع بدلا من البعد العمودى لموقعها من الرصيف.
كما نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس ميناء دمياط بشأن تحديد فئات مقابل إشراف هيئة ميناء دمياط على أعمال الشحن والتفريغ لغير المرخص لهم بمزاولة النشاط.
إضافة تعليق
حملات دعم السيسى تندمج تحت الحملة الرسمية.. الانتهاء من تشكيل الهيكل التنظيمى واعتماده من الرئيس.. أبوشقة: كسبنا الرهان بهذا الاندماج ونؤسس لاصفاف وطنى جديد.. وكارم: السيسى انحاز للبسطاء ونجمنا عالى فى السماء
صور وفيديو..حقول شرق المتوسط تدق طبول الحرب بين بيروت وتل أبيب.. "البلوك 9" يشعل الأزمة عقب فشل وساطة أمريكا..إسرائيل تمنع اللبنانيين من التنقيب عن الغاز بالبحر الأبيض..وحزب الله يهدد منصات الغاز لدولة الاحتلال
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة