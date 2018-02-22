"التموين": هناك رقابة مستمرة على منظومة صرف السلع المدعمة للمواطنين





كتبت – هند مختار

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عد صحة الأنباء التى تفيد بوجود تلاعب بالمخصصات التموينية بعد اختراق نظام ‏تشغيل منظومة التموين الجديدة، والذى سمح بتشغيل البطاقات الذكية بدون الرقم السريى، مما أدى إلى الاستيلاء على المخصصات التموينية لبعض المواطنين.

وأعلن المركز تواصله مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أن هناك رقابة مستمرة على منظومة صرف السلع المدعمة للمواطنين من قبل الجهات الرقابية المعنية منعًا لاختراق نظام تشغيل منظومة الصرف والتلاعب بمخصصات دعم المواطنين، مضيفة أن هناك تدريبًا لموظفى التموين على كيفية التعامل وتشغيل منظومة التموين الجديدة لسرعة إصدار البطاقات التموينية للمواطنين فى أقرب وقت، بشرط استيفاء كافة البيانات.

وفى النهاية، ناشدت الوزارة المواطنين فى حالة وجود أى شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية أو ارتفاع أسعارها على غير حق فى أى محافظة من محافظات الجمهورية، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280)، أما فى حالة وجود أى شكاوى يمكن الدخول على الموقع ‏الإلكترونى لبوابة الشكاوى الحكومية (‏‏www.shakwa.eg‏) أو ‏الاتصال على ‏الخط الساخن لها (16528).