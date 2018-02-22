التعليم: إطلاق إعلان سرس الليان لمراكز الفئة الثانية لليونسكو فبراير 2018





كتب - محمود طه حسين

اختتم اليوم الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام فعاليات اليوم الثالث والأخير للمؤتمر الخامس لمراكز الفئة الثانية التابعة لليونسكو بزيارة المركز الإقليمى لتعليم الكبار بسرس الليان بالمنوفية (اسفك) مع مجموعة من ممثلى مراكز الفئة الثانية بمختلف دول العالم، حيث تم إطلاق إعلان سرس الليان لمراكز الفئة الثانية لليونسكو فبراير 2018 باللغتين العربية والإنجليزية.

وأوضح حجازى أننا اجتمعنا بالقاهرة وبمقر المركز الإقليمي لتعليم الكبار بسرس الليان بناءً على دعوة من المركز الإقليمي لتعليم الكبار، خلال الفترة من 20-22 من شهر فبراير للعام 2018، وذلك لمناقشة وتدارس تعميق التعاون والتنسيق بين مراكز اليونسكو، وكذا أساليب الاستفادة من الدروس والخبرات المكتسبة لدى كل مركز وذلك لزيادة فاعلية عمل المراكز وتعظيم تحقيق الأهداف الخاصة بكل مركز ومن ثم الإسهام بفاعلية أكبر في تحقيق أهداف اليونسكو في مجالات التعليم، وخاصة أهداف التنمية المستدامة 2030 وخاصة الهدف الرابع.

وأكد حجازى على أن تجارب العمل الطويلة لهذه المراكز في التعامل مع التحديات والقضايا الإقليمية قد أنتج زخمًا من المعرفة والخبرة يقتضي زيادة التشابك والترابط بين المراكز والمكاتب الإقليمية لتعظيم الأثر وزيادة الفاعلية، ولقد تناقشنا خلال أيام العمل الثلاثة في الأنشطة المشتركة التي يمكن أن تتعاون فيها المراكز سواء على مستوى المناطق الإقليمية أوعلى أساس مجالات التخصص لكل مركز وذلك من خلال تدارس كلًا من قضية أولويات البرامج والمشروعات المقررة لعامي 2018- 2019، والفرص المتاحة للتعاون في تنفيذ البرامج والمشروعات بين مراكز الفئة الأولى ومكاتب اليونسكو، ومراكز الفئة الثانية، وقرارات وتوجيهات المكتب التنفيذي لليونسكو بشأن مراجعة وتقييم مراكز الفئة الثانية في إطار الاستراتيجية العامة لعمل مراكز الفئة الثانية، والأساليب والمنهجيات الممكن اتباعها لزيادة فاعلية هذه المراكز، بالإضافة إلى إمكانيات وقدرات مراكز الفئة الثانية للإسهام في تنفيذ أهداف المبادرة الأولى للأمين العام للأمم المتحدة.

وأعلن حجازى أنه في ضوء مناقشة تلك القضايا فقد تم الاتفاق على العمل على زيادة التعاون والتنسيق بيننا وذلك من خلال تعلم الأقران وتبادل وتنسيق خطط العمل لعامي 2018-2019، وذلك لتحديد الأنشطة المشتركة وإسهامات ودور كل مركز، وزيادة تبادل الدراسات والبحوث التي يتولى كل مركز القيام بها وضمها إلى مكتبات كل مركز لتعظيم الاستفادة من تلك الدراسات والبحوث، وزيادة تبادل الزيارات المتخصصة بين المراكز المختلفة للاستفادة من التجارب الناجحة، بالإضافة إلى إيلاء اهتمام خاص لمشاركة آليات وأساليب التمويل للأنشطة والمشروعات بكل مركز، والتأكيد على زيادة مشاركة المراكز المختلفة في أنشطة كل مركز وفق آليات يتفق عليها، وإيلاء اهتمام خاص لترجمة الإصدارات المختارة لبعض المراكز إلى اللغات الوطنية لزيادة الاستفادة منها، وتوافق البرامج مع برامج اليونسكو وتحديد دور معين لكل مركز في الإسهام في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، وزيادة وتعميق تبادل الخبراء بين المراكز للمشاركة في البرامج التدريبية الخاصة بالارتقاء بمستويات العمل والأداء للمراكز، وبناء شبكة للتواصل بين المراكز وتبادل الخبرات والتجارب.

وأضاف حجازى أنه في إطار وضع هذه الاتفاقات موضع التنفيذ الفوري فقد وافق كل مركز على القيام بتعميق التعاون بين مراكز الفئة الثانية ومراكز الفئة الأولي ومكاتب اليونسكو الإقليمية ذات الصلة، والتعاون في تطوير مؤشرات إقليمية لقياس وتقييم وأطر العمل لتحقيق الهدف الرابع والتعاون المتبادل مع الحكومات.

وأشار حجازى أن المركز الإقليمي لتعليم الكبار بسرس الليان يتعهد بالشراكة مع المراكز الأخرى في عقد ورشة عمل بالمركز والاستفادة من مواردها، بالإضافة إلى قيام المراكز بدعوة مشاركين من المراكز الأخرى للمشاركة في ورش العمل الإقليمية حسب مناسبتها، كما تتعهد المراكز بالتكامل فيما بينها لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030، ويتعهد مركز الفئة الثانية للتعليم العالي فى الصين بإيصال معلومات عن آلية بناء مقررات دراسية أون لاين، ويتعهد مركز سرس الليان بإعداد نشرات إخبارية عن أنشطة المراكز من المنتدى الذي سوف يقوم بتطويره مركز سرس الليان، والتعاون والتنسيق مع أطراف الشراكة من المجتمع المدني والجهات الأكاديمية والبحثية والقطاع الخاص.