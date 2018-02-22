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التحالف العربى يقصف مواقع ميليشيا الحوثى فى محافظة الجوف اليمنية

الخميس، 22 فبراير 2018 08:03 ص
التحالف العربى يقصف مواقع ميليشيا الحوثى فى محافظة الجوف اليمنية قوات التحالف العربى - أرشيفية




أ ش أ
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كشفت مليشيات الحوثى عن مقتل قائد اللواء 405 مشاة التابع لهم العميد محسن محمد الغريبى الذى قتل فى مواجهات مع الجيش اليمنى بمحافظة الجوف شمال البلاد.


وبحسب مصدر عسكري، وفقا لقناة "العربية ـ الحدث " الفضائية مساء الأربعاء، فإن العميد الغريبى قتل فى مديرية برط العنان، التى تستميت المليشيات من أجل عدم سقوطها بأيدى الجيش الوطني، باعتبارها أولى المديريات المحاذية من جهة الجوف لمحافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين، أقصى شمال البلاد.


من جهة أخري، أغارت مقاتلات التحالف العربى مساء أمس على مواقع متفرقة للانقلابين بمحافظة الجوف.


وقال موقع الجيش اليمنى ، إن غارات مكثفة استهدفت مواقع وآليات للحوثيين بمنطقة الزرقة، غرب مديرية المصلوب، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المليشيات.
واستهدفت مقاتلات التحالف دبابة للانقلابيين فى جبهة حام بمديرية المتون، فى حين دمرت غارات أخرى أطقم قتالية ومدافع فى عدة مواقع جنوب منطقة المهاشمة بمحافظة الجوف.

 

 


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