البورصة تنهى تعاملات الأسبوع بارتفاع 3.9 مليار جنيه

مدفوعة بمشتريات المؤسسات المصرية
البورصة تنهى تعاملات الأسبوع بارتفاع 3.9 مليار جنيهالخميس، 22 فبراير 2018 02:59 م
البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات باستثناء المؤشر العشرينى، مدفوعة بعمليات شراء من المؤسسات المصرية، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 3.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 883.457 مليار جنيه.
وبلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 1.3 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع، بصافى قيمة بلغت 20.2 مليون جنيه، 17.4 مليون جنيه، 41.1 مليون جنيه، 18.2 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بصافى قيمة 98.3 مليون جنيه، على التوالى.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 15318 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.11% عند مستوى 2676 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 14919 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 856 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 2047 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 512 نقطة.
وارتفعت أسهم 76 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 80 شركة، ولم تتغير 31 شركة.
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