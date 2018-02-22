البرلمان الهولندى: مذبحة الأرمن عام 1915 إبادة جماعية





لاهاى (رويترز)

أقر البرلمان الهولندى اليوم الخميس، مذكرة تعترف بمذبحة قتل فيها ما يصل إلى 1.5 مليون أرمنى عام 1915 على أنها إبادة جماعية.

وتهدد المذكرة، التى نالت دعم جميع الأحزاب الكبيرة، بزيادة توتر العلاقات الدبلوماسية بين أمستردام وأنقرة منذ منعت هولندا وزيرا تركيا من تنظيم حملة انتخابية فى هولندا العام الماضى.

وأقر نحو 12 دولة من الاتحاد الأوروبى قرارات مماثلة، وتنفى تركيا أن المذبحة التى حدثت فى ذروة الحرب العالمية الأولى تمثل إبادة جماعية.