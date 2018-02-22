الانتهاء من رفع أنقاض عقار منشأة ناصر ..ولا مصابين جدد

كتب عبد الرحمن سيد

انتهى رجال الحماية المدنية بالقاهرة منذ قليل من رفع أنقاض العقار المنهار بمنشأة ناصر دوتن العثور علىلا أى وفيات أو مصابين جدد .

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، فى وقت سابق عن وفاة طفل واصابة 16 مواطنا فى انهيار عقار مكون من 4طوابق - كوبرى منشأة ناصر - شارع النجيرى، محافظة القاهرة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد ال نهيان بمنشية ناصر بمشاركة 15 سيارة إسعاف مجهزة، مشيرا إلى تمركز 10 سيارات إسعاف بموقع الحادث، فضلا عن سيارة إمداد طبى بها كافة المستلزمات و أدوية الطوارئ والتى يحتاج إليها المصابين فى مثل هذة الحوادث، حيث أنه جار البحث عن مفقودين تحت الأنقاض بواسطة رجال الدفاع المدني.

وأشار "مجاهد" إلى أن حالة الوفاة لطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، أما حالة المصابين فهى من بسيطة إلى متوسطة، ماعدا حالتين إحداهما لسيدة تعانى بكسر فى الحوض، وأخرى لطفل 3 سنوات لدية كسر بالفخذ وهما فى حالة خطرة، وجارى إجراء العمليات اللازمة لهما.

وأكد" مجاهد" أنه فور وقوع الحادث وجه وزير الصحة والسكان، الدكتور أحمد عماد الدين راضى، برفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بمستشفيات منشية ناصر، ومعهد ناصر، والشفا، لافتا إلى أنها ضمن مستشفيات الإحالة والتى يتوافر بها كافة التجهيزات الطبية.

كان مصدر أمنى مسئول فى مصلحة الدفاع المدنى بمدينة نصر، قال إنه تم استخراج 13 شخصا مصابا بينهم سيدة و طفلة 5 أشهر من أسفل ركام منزل منشأة ناصر المنهار، وتم نقلهم بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى الشيخ زايد بمنطقة الدويقة و قصر العينى و معهد ناصر ، و توفت الطفلة اثناء اسعافها داخل المستشفى فيما تمركز سيارات إسعاف بمحيط المكان، لنقل أى مصابين آخرين.