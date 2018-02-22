video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 22 فبراير 2018 05:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الاثنين.. مؤتمر "صناعة الإرهاب وحتمية المواجهة" يبدأ أعماله برعاية الرئيس السيسى

الخميس، 22 فبراير 2018 01:03 ص
الاثنين.. مؤتمر "صناعة الإرهاب وحتمية المواجهة" يبدأ أعماله برعاية الرئيس السيسى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف




كتب لؤى على
إضافة تعليق

عقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أمس الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا، للإعلان عن استعدادات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لعقد مؤتمره الدولى الثامن والعشرين، فى الفترة من 26-27 فبراير الجارى، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى تحت عنوان "صناعة الإرهاب وحتمية المواجهة". 
 
يذكر أنه قد صدر عدد خاص متميز من مجلة منبر الإسلام تحت عنوان صناعة الإرهاب وحتمية المواجهة، وتتضمن العديد من الموضوعات واقتراحات المجابهة لخطر الإرهاب.
 
 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الإمام الأكبر: مركز الحوار بالأزهر مطالب بالانفتاح على العقول النيرة

"البحوث الإسلامية" يطلق قوافل دعوية للإسماعيلية والبحر الأحمر ومطروح

صور.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد المدينة الجامعية للطلاب بمدينة نصر

وزارة الاوقاف

السيسى

وزير الاوقاف



لا تفوتك
الشمس تتعامد على قدس الأقداس بأبوسمبل فى السادسة و25 دقيقة صباح اليوم

الشمس تتعامد على قدس الأقداس بأبوسمبل فى السادسة و25 دقيقة صباح اليوم

مهام لجنة مراقبة الإنفاق على الدعاية بانتخابات الرئاسة × 5 معلومات

مهام لجنة مراقبة الإنفاق على الدعاية بانتخابات الرئاسة × 5 معلومات

"الباخرة البنمية" تفضح "المؤامرة التركية".. السلطات التونسية تكشف 20 شحنة عسكرية بموانئ صفاقس بعد تفتيشها.. مسار الرحلة يبدأ من روسيا وينتهى فى الكاميرون.. وخروج "ural" عن مسارها والاتجاه إلى تركيا يكشف المستور

"الباخرة البنمية" تفضح "المؤامرة التركية".. السلطات التونسية تكشف 20 شحنة عسكرية بموانئ صفاقس بعد تفتيشها.. مسار الرحلة يبدأ من روسيا وينتهى فى الكاميرون.. وخروج "ural" عن مسارها والاتجاه إلى تركيا يكشف المستور

تقرير رقابى يكشف إهدار مجلس نقابة المهندسين الحالى ملايين الجنيهات من صندوق المعاشات.. صرف الأموال على بدلات السفر والوجبات والحوافز والمكافآت 2016 و2017..العجز بالصندوق 167.6 مليون والأصول تراجعت 204 ملايين

تقرير رقابى يكشف إهدار مجلس نقابة المهندسين الحالى ملايين الجنيهات من صندوق المعاشات.. صرف الأموال على بدلات السفر والوجبات والحوافز والمكافآت 2016 و2017..العجز بالصندوق 167.6 مليون والأصول تراجعت 204 ملايين

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة