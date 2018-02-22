الاثنين.. مؤتمر "صناعة الإرهاب وحتمية المواجهة" يبدأ أعماله برعاية الرئيس السيسى

الاثنين.. مؤتمر "صناعة الإرهاب وحتمية المواجهة" يبدأ أعماله برعاية الرئيس السيسىالخميس، 22 فبراير 2018 01:03 ص
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب لؤى على
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عقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أمس الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا، للإعلان عن استعدادات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لعقد مؤتمره الدولى الثامن والعشرين، فى الفترة من 26-27 فبراير الجارى، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى تحت عنوان "صناعة الإرهاب وحتمية المواجهة".
يذكر أنه قد صدر عدد خاص متميز من مجلة منبر الإسلام تحت عنوان صناعة الإرهاب وحتمية المواجهة، وتتضمن العديد من الموضوعات واقتراحات المجابهة لخطر الإرهاب.
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