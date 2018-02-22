الاثنين.. توزيع جوائز مسابقة التغطية الصحفية للتعليم الفنى والتدريب المهنى

الاثنين.. توزيع جوائز مسابقة التغطية الصحفية للتعليم الفنى والتدريب المهنىالخميس، 22 فبراير 2018 04:16 م
جانب من الورشة
وائل ربيعى
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تنظم نقابة الصحفيين و برنامج دعم إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى التابع لوزارة التجارة والصناعة، احتفالية توزيع جوائز مسابقة "فنون التغطية الصحفية لقضايا التعليم الفنى والتدريب المهنى لعام 2017" يوم الإثنين المقبل بمسرح النقابة.
وسيتم خلال الحفل توزيع جوائز وشهادات التقديرعلى الفائزين والمشاركين فى المسابقة وأعضاء لجان التحكيم وتكريم عدد من الشخصيات والرموز العامة والقامات الصحفية بحضور عدد من السادة الوزراء ونقيب الصحفيين ومدير البرنامج الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الاوروبى.
وكانت لجنة تطوير المهنة والتدريب بالنقابة قد تلقت 85 عمل ل48 صحفى فى 6 مجالات مختلفة للفنون الصحفية وهى (التقرير الإخبارى، الحوار الصحفى، التحقيق الصحفى، المقال، التصوير الفوتوغرافى وصحافة الفيديو، الكاريكتير والرسوم المعبرة) وجميعها من صحف متنوعة الملكية وقومية وخاصة وحزبية،إلى جانب بوابات إلكترونية جميعها.
وقال بيان إعلامى لبرنامج التعليم الفنى إن ذلك يأتى إيمانا بدور الصحافة والإعلام فى نشر التوعية بأهمية التعليم الفنى والتدريب المهنى والتى تتحد جميعها فى إطار جهود الدولة فى تعزيز التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر، والذى يُعوّل عليه المساهمة فى تعزيز الانتاجية، وتلبية احتياجات أسواق العمل المصرية، والإقليمية، والعالمية من العمالة الماهرة، ومن ثم رفع معدل النمو الاقتصادي، وتوليد المزيد من فرص التوظيف كأحد أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة.
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