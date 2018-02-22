الاتحاد العام التونسى للشغل يدعو إلى تعديل وزارى





(أ ف ب)

شدد "الاتحاد العام التونسى للشغل" الأربعاء، على ضرورة إجراء تعديل وزارى فى تونس بهدف مواجهة التحديات التى يشهدها اقتصاد البلاد.

وقال الأمين العام لـ"الاتحاد العام التونسى للشغل" نور الدين الطبوبى خلال مؤتمر فى سيدى بوزيد وسط البلاد "آن الآوان أن نضخ دماء جديدة وإيجاد الحلول الحقيقة القادرة على إنقاذ تونس".

وطالب الطبوبى السلطات التونسية بتحمل مسؤولياتها بعد "إدراج (تونس) على القوائم السوداء".

وهو كان يشير بذلك إلى إدراج تونس على لائحة أوروبية سوداء لتبييض الأموال والفساد، الأمر الذى أثار غضبا عارما فى البلاد ودفع محافظ البنك المركزى الى تقديم استقالته.