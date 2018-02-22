"الأمم المتحدة": 80% من سكان حرستا يعيشون فى الملاجىء والغوطة بلا ماء وطعام

"الأمم المتحدة": 80% من سكان حرستا يعيشون فى الملاجىء والغوطة بلا ماء وطعامالخميس، 22 فبراير 2018 07:09 م
منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية فى سوريا بانوس مومتزيس
كتب أيمن رمضان
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أفادت فضائية "سكاى نيوز" عربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل، أن منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية فى سوريا ، بانوس مومتزيس، أكد أن 80 % من سكان حرستا يعيشون فى الملاجىء، مشددًا على أن منازل الغوطة الشرقية من دون ماء وطعام وكهرباء.
وأضاف منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية فى سوريا ، فى تصريحات له اليوم الخميس، قائلاً:" لا أعلم كيف يمكننا اقناع مجلس الأمن باتخاذ قرار حول الهدنة فى الغوطة إذا لم يكن مقتنعا بذلك".
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