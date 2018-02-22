"الأمم المتحدة": 80% من سكان حرستا يعيشون فى الملاجىء والغوطة بلا ماء وطعام





كتب أيمن رمضان

أفادت فضائية "سكاى نيوز" عربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل، أن منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية فى سوريا ، بانوس مومتزيس، أكد أن 80 % من سكان حرستا يعيشون فى الملاجىء، مشددًا على أن منازل الغوطة الشرقية من دون ماء وطعام وكهرباء.

وأضاف منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية فى سوريا ، فى تصريحات له اليوم الخميس، قائلاً:" لا أعلم كيف يمكننا اقناع مجلس الأمن باتخاذ قرار حول الهدنة فى الغوطة إذا لم يكن مقتنعا بذلك".