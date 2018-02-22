الأمم المتحدة: الإعلاميون والحقوقيون يتعرضون لتهديدات بجنوب السودان

الأمم المتحدة: الإعلاميون والحقوقيون يتعرضون لتهديدات بجنوب السودانالخميس، 22 فبراير 2018 05:09 م
الأمم المتحدة
جوبا (رويترز)
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قالت الأمم المتحدة اليوم الخميس، إن الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان فى جنوب السودان يقتلون ويعتقلون كما تغلق الصحف من جانب الحكومة فى الغالب مما يعرقل تغطية واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية فى العالم.
وقالت بعثة الأمم المتحدة فى جنوب السودان، فى تقرير إن 102 من الصحفيين والنشطاء الحقوقيين انتهكت حقوقهم فى حرية التعبير فى الفترة من يوليو تموز 2016 إلى ديسمبر 2017.
وشملت الحالات مقتل صحفيين اثنين واحتجاز 58 من الصحفيين والحقوقيين أو اعتقالهم تعسفيا وفصل 16 من عملهم وإغلاق ثلاث مؤسسات إعلامية أو تعليق عملها مؤقتا وفرض رقابة على مقالات بالصحف ومحتوى مواقع إلكترونية.
وأضاف التقرير أن الحكومة عادة ما ترفض منح تأشيرات دخول للصحفيين الأجانب.
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