video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 22 فبراير 2018 10:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الأمم المتحدة: الإسهال يقتل 26 ويصيب المئات من لاجئى الكونغو فى أوغندا

الخميس، 22 فبراير 2018 08:19 م
الأمم المتحدة: الإسهال يقتل 26 ويصيب المئات من لاجئى الكونغو فى أوغندا الأمم المتحدة




كامبالا (رويترز)
إضافة تعليق

قال مسئول من مفوضية الأمم المتحدة العليا لشئون اللاجئين اليوم الخميس، إن 26 لاجئا من جمهورية الكونغو الديمقراطية توفوا إثر إصابتهم بإسهال حاد فى مخيم للاجئين فى أوغندا وتم تسجيل مئات الحالات فى المخيم.

وسجلت أعداد اللاجئين مؤخرا إلى هذه الدولة الواقعة فى شرق أفريقيا ارتفاعا حادا، مع استمرار تدفق اللاجئين إليها من جمهورية الكونغو المجاورة فى ظل تجدد أعمال العنف العرقى والطائفى والتى أدت إلى تشريد مئات الآلاف.

وقالت دنيا أسلم خان المتحدثة باسم المفوضية فى أوغندا إن مسعفين من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ومنظمة أطباء بلا حدود رصدوا تفشى حالات إسهال حادة فى المخيمات بغرب أوغندا.

وأضافت أن ذلك أدى إلى وفاة 26 لاجئا فى الفترة من 15 إلى 19 فبراير، فى حين يخضع 424 آخرون للعلاج.

وقالت خان إن هذه الحالة انتقلت عبر الحدود فى إشارة إلى شرق الكونغو.

وفر أكثر من 4.4 مليون شخص من منازلهم فى الكونجو بسبب العنف الذى يعود فى جزء منه إلى أزمة سياسية نجمت عن رفض تنحى الرئيس جوزيف كابيلا عن السلطة بعد انتهاء ولايته عام 2016.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سقوط 5 قتلى فى كمين لمتمردين بالكونغو الديموقراطية

الأمم المتحدة: مقتل اثنين من عمال الإغاثة وخطف آخر فى الكونغو الديمقراطية

رئيس الكونغو يسخر من تقارير عن تنصت الصين على مبنى الاتحاد الأفريقى

الامم المتحده

اخبار الامم المتحده

الكونغو

اخبار الكونغو



لا تفوتك
"التعليم" توجه الطلاب غير المسجلين لاستمارة الثانوية بملء البيانات بالمدرسة

"التعليم" توجه الطلاب غير المسجلين لاستمارة الثانوية بملء البيانات بالمدرسة

مميش: عبور 282 سفينة قناة السويس بحمولة 19.1 مليون طن خلال 6 أيام

مميش: عبور 282 سفينة قناة السويس بحمولة 19.1 مليون طن خلال 6 أيام

الرياضة المصرية فى يوم.. مواجهتان فى انطلاق الأسبوع الـ26 بالدورى.. الاتحاد السكندرى يستضيف إنبى ببرج العرب.. الزمالك يواجه النصر.. منتخب الصالات يتوجه إلى موزمبيق.. ولقاءات مثيرة فى القسم الثانى

الرياضة المصرية فى يوم.. مواجهتان فى انطلاق الأسبوع الـ26 بالدورى.. الاتحاد السكندرى يستضيف إنبى ببرج العرب.. الزمالك يواجه النصر.. منتخب الصالات يتوجه إلى موزمبيق.. ولقاءات مثيرة فى القسم الثانى

الزراعة تستعد لموسم الذرة الشامية بتوفير تقاوى لـ3 ملايين فدان من 23 صنفا.. حملات لحث الفلاحين على زيادة مساحات "الذهب الأصفر" للحد من الاستيراد.. عبدالمنعم البنا:اجتماعات مكثفة لتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية

الزراعة تستعد لموسم الذرة الشامية بتوفير تقاوى لـ3 ملايين فدان من 23 صنفا.. حملات لحث الفلاحين على زيادة مساحات "الذهب الأصفر" للحد من الاستيراد.. عبدالمنعم البنا:اجتماعات مكثفة لتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية

الجبلاية تبحث مع الأمن ترتيبات البطولة الأفريقية المؤهلة للأولمبياد

الجبلاية تبحث مع الأمن ترتيبات البطولة الأفريقية المؤهلة للأولمبياد

الجلد ما راحتش عليه 3 إكسسوارت مختلفة كملى بيها شياكتك

الجلد ما راحتش عليه 3 إكسسوارت مختلفة كملى بيها شياكتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة