الأمم المتحدة: الإسهال يقتل 26 ويصيب المئات من لاجئى الكونغو فى أوغندا





كامبالا (رويترز)

قال مسئول من مفوضية الأمم المتحدة العليا لشئون اللاجئين اليوم الخميس، إن 26 لاجئا من جمهورية الكونغو الديمقراطية توفوا إثر إصابتهم بإسهال حاد فى مخيم للاجئين فى أوغندا وتم تسجيل مئات الحالات فى المخيم.

وسجلت أعداد اللاجئين مؤخرا إلى هذه الدولة الواقعة فى شرق أفريقيا ارتفاعا حادا، مع استمرار تدفق اللاجئين إليها من جمهورية الكونغو المجاورة فى ظل تجدد أعمال العنف العرقى والطائفى والتى أدت إلى تشريد مئات الآلاف.

وقالت دنيا أسلم خان المتحدثة باسم المفوضية فى أوغندا إن مسعفين من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ومنظمة أطباء بلا حدود رصدوا تفشى حالات إسهال حادة فى المخيمات بغرب أوغندا.

وأضافت أن ذلك أدى إلى وفاة 26 لاجئا فى الفترة من 15 إلى 19 فبراير، فى حين يخضع 424 آخرون للعلاج.

وقالت خان إن هذه الحالة انتقلت عبر الحدود فى إشارة إلى شرق الكونغو.

وفر أكثر من 4.4 مليون شخص من منازلهم فى الكونجو بسبب العنف الذى يعود فى جزء منه إلى أزمة سياسية نجمت عن رفض تنحى الرئيس جوزيف كابيلا عن السلطة بعد انتهاء ولايته عام 2016.