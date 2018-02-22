الأقصر تستضيف المؤتمر الدولى للعلوم الزراعية التطبيقية 23 فبراير الجارى

الأقصر تستضيف المؤتمر الدولى للعلوم الزراعية التطبيقية 23 فبراير الجارىالخميس، 22 فبراير 2018 04:00 ص
الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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تستضيف محافظة الأقصر، فعاليات المؤتمر الدولى الأول للعلوم الزراعية التطبيقية والتكنولوجيا المستقبلية، الذى تنظمه كلية الزراعة بجامعة الأزهر فرع أسيوط، فى الفترة من 23-26 فبراير الجارى.
يقام المؤتمر برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد حسين المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، والدكتور أسامة محمد عبد الرؤوف نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون فرع أسيوط، برئاسة الدكتور سالم فهمى محمد عميد كلية الزراعة جامعة الأزهر بأسيوط.
ويقول الدكتور شريف أبو القاسم منسق المؤتمر، أنه يهدف إلى إتاحة الفرصة للعلماء والأكاديميين والباحثين والمتخصصين والفنيين والمعلمين والعاملين فى المجالات المرتبطة بالعلوم الزراعية لتبادل ومشاركة الخبرات والنتائج البحثية، ومعرفة أحدث التقنيات وتوطيد الصداقات الدولية.
ويوفر المؤتمر منتدى للمشاركين لعرض ومناقشة أحدث الابتكارات والاتجاهات الحديثة مثل تطبيقات النانوتكنولوجى والبيوتكنولوجى فى مجال الزراعة فضلا عن التحديات العملية التى تواجههم والحلول المقترحة لها، وذلك فى مجالات العلوم الزراعية المختلفة والموضوعات ذات الصلة.
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