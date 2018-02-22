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الأرصاد الجوية الفرنسية تحذر من موجة برد شديدة ستجتاح البلاد الأسبوع المقبل

الخميس، 22 فبراير 2018 07:48 ص
الأرصاد الجوية الفرنسية تحذر من موجة برد شديدة ستجتاح البلاد الأسبوع المقبل الثلوج فى فرنسا- أرشيفية




أ ش أ
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية من موجة برد شديدة ستجتاح فرنسا اعتبارا من الأسبوع المقبل مصحوبة بانخفاض كبير فى درجات الحرارة يصل ما بين 5 و 10 تحت الصفر.


وقالت الأرصاد الجوية إن رياحا شديدة البرودة قادمة من روسيا ستتسبب فى هبوط درجات الحرارة على نحو غير مسبوق منذ عام 2005 ، ودعت المواطنين إلى توخى الحذر فى منطقة جبال " البيريني" الواقعة بين فرنسا و إسبانيا فى ضوء مخاطر حدوث انهيار جليدى جراء الهطول الكثيف للثلوج و هبوب الرياح الشديدة


و توقع خبراء الأرصاد الجوية ان تبدأ موجة البرد الأحد فى شمال شرق فرنسا قبل امتدادها الاثنين إلى باقى أنحاء البلاد وتستمر ما لا يقل عن ثلاثة أيام.


وقد رفعت الأرصاد الجوية حالة الحذر إلى اللون البرتقالى فى أربع مناطق بفرنسا مع التحذير من تساقط الثلوج و ذلك فى "لارييج" و "هوت جارون" و "البيرينيه اتلانتيك" و "هوت بيرينيه".

 

 


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