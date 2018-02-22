ارتفاع عدد الوفيات من بكتيريا ليستيريا فى جنوب أفريقيا إلى 172 شخصا





جوهانسبرج (رويترز)

قالت حكومة جنوب أفريقيا اليوم الخميس، إن عدد الوفيات بسبب تفشى بكتيريا ليستيريا فى البلاد تجاوزت مثلى الأرقام التى أحصيت فى يناير 2017 لتصل إلى 172 حالة وفاة.

وقال المعهد القومى للأمراض المعدية إنه جرى التأكد من 915 حالة إصابة ببكتيريا ليستيريا منذ يناير كانون الثانى من العام الماضى، لترتفع الحالات مقارنة بالأرقام التى صدرت الشهر الماضى وبلغت 61 حالة وفاة و720 حالة تأكدت إصابتها بالمرض.

وقالت الحكومة إن مصدر تفشى المرض لا يزال غير معروف.

وأضافت فى بيان أن "المعهد القومى للأمراض المعدية متفائل بأن مصدر تفشى المرض سيجرى تحديده، ويحث العامة على عدم الذعر دون داع".

وتنتشر الليستيريا من خلال بكتيريا توجد فى التربة والماء والنباتات، وعادة ما يصاب بها البشر من المنتجات الحيوانية والفواكه الطازجة والخضروات.

وقالت وزارة الصحة إن الإصابة بالمرض تتسبب فى ظهور أعراض مشابهة للإنفلونزا، ويمكن أن تؤدى للشعور بالغثيان والإصابة بالإسهال وتلويث مجرى الدم والمخ. كما أنها تشكل خطرا أكبر على حديثى الولادة وكبار السن والأمهات الحوامل، إضافة إلى من يعانون من ضعف فى نظامهم المناعى.