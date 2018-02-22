video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 22 فبراير 2018 10:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

احباط محاولة تفجير سيارة كانت معدة لاستهداف المدنيين بتلعفر العراقية

الخميس، 22 فبراير 2018 01:01 ص
احباط محاولة تفجير سيارة كانت معدة لاستهداف المدنيين بتلعفر العراقية القوات العراقية - أرشيفية




أ ش أ
إضافة تعليق

 أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، الأربعاء، إحباط تفجير سيارة مفخخة كانت معدة لاستهداف المدنيين فى قضاء (تلعفر) غربى الموصل.


وذكرت المديرية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن عناصر الاستخبارات العسكرية فى الفرقة الخامسة عشر تمكنوا من إحباط عملية تفجير سيارة مفخخة كانت معدة لاستهداف المدنيين والقوات الأمنية فى قضاء (تلعفر) غربى الموصل، مشيرة إلى أن عناصر الاستخبارات تمكنوا من الاستيلاء على السيارة وتفجيرها تحت السيطرة دون حدوث أى أضرار مادية أو بشرية.


على جانب آخر، أفاد مصدر أمنى فى محافظة كركوك بأن دورية تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب تعرضت إلى هجوم قرب الحى الصناعى الجديد شمال المحافظة دون وقوع أى خسائر مادية أو بشرية
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القضاء العراقى يطلق سراح فرنسية من معتقلى الموصل

مقتل مدنيين إثر تفجير لغم أرضى فى مدينة الموصل

العراق

اخبار العراق

اخبار العرب

اخبار العالم



لا تفوتك
الشمس تتعامد على قدس الأقداس بأبوسمبل فى السادسة و25 دقيقة صباح اليوم

الشمس تتعامد على قدس الأقداس بأبوسمبل فى السادسة و25 دقيقة صباح اليوم

مهام لجنة مراقبة الإنفاق على الدعاية بانتخابات الرئاسة × 5 معلومات

مهام لجنة مراقبة الإنفاق على الدعاية بانتخابات الرئاسة × 5 معلومات

"الباخرة البنمية" تفضح "المؤامرة التركية".. السلطات التونسية تكشف 20 شحنة عسكرية بموانئ صفاقس بعد تفتيشها.. مسار الرحلة يبدأ من روسيا وينتهى فى الكاميرون.. وخروج "ural" عن مسارها والاتجاه إلى تركيا يكشف المستور

"الباخرة البنمية" تفضح "المؤامرة التركية".. السلطات التونسية تكشف 20 شحنة عسكرية بموانئ صفاقس بعد تفتيشها.. مسار الرحلة يبدأ من روسيا وينتهى فى الكاميرون.. وخروج "ural" عن مسارها والاتجاه إلى تركيا يكشف المستور

تقرير رقابى يكشف إهدار مجلس نقابة المهندسين الحالى ملايين الجنيهات من صندوق المعاشات.. صرف الأموال على بدلات السفر والوجبات والحوافز والمكافآت 2016 و2017..العجز بالصندوق 167.6 مليون والأصول تراجعت 204 ملايين

تقرير رقابى يكشف إهدار مجلس نقابة المهندسين الحالى ملايين الجنيهات من صندوق المعاشات.. صرف الأموال على بدلات السفر والوجبات والحوافز والمكافآت 2016 و2017..العجز بالصندوق 167.6 مليون والأصول تراجعت 204 ملايين

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة