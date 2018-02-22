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"إينى الإيطالية": لن نغادر المياه القبرصية رغم منعنا من التنقيب عن الغاز

الخميس، 22 فبراير 2018 08:35 م
"إينى الإيطالية": لن نغادر المياه القبرصية رغم منعنا من التنقيب عن الغاز إينى الإيطالية




ميلانو (أ ف ب)
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أعلن رئيس مجموعة "إينى" الإيطالية كلاوديو ديسكالزى الخميس، أن الوضع فى المياه الإقليمية القبرصية هادىء بعد اعتراض إحدى سفن شركة "سايبم" التابعة للمجموعة، مشيرا إلى أن المجموعة لن تغادر الجزيرة المتوسطية.

وتمنع بوارج حربية تركية سفينة إيطالية من التنقيب عن الغاز قبالة الجزيرة ما ادى الى اندلاع أزمة بين قبرص وتركيا.

وقال ديسكالزى للصحفيين "اعتدنا على الدعاوى القضائية، لم نترك ليبيا أو أى دولة أخرى حيث كانت هناك أوضاع معقدة، هذا الأمر آخر ما يقلقنى. نحن مطمئنون تماما".

ومنذ التاسع من فبراير، تمنع سفن تركية سفينة "سايبم" من التنقيب عن الغاز فى المياه القبرصية.

وقال ديسكالزى "علينا أن نقوم بعمليات التنقيب لكننا ننتظر فى الوقت الحالى" وأضاف "من الممكن جدا أن نقوم فى الأيام المقبلة بنقل السفينة إلى بلد اخر كان يفترض أن نتوجه إليه بعد أن ننهى عملنا فى قبرص".

وأضاف "لاحقا، سنعود إلى قبرص فى انتظار أن تتوصل الدبلوماسية الدولية إلى حل".

 


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