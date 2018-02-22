إقالة مدير شركة فورد بأمريكا الشمالية بعد سلوك غير لائق





رويترز

قالت شركة فورد لصناعة السيارات إن مديرها فى أمريكا الشمالية راج ناير سيترك الشركة فورا بعد أن توصل تحقيق داخلى إلى أن سلوكه كان "متعارضا مع قواعد السلوكيات بالشركة".

ولم تكشف فورد عن أى تفاصيل بشأن سلوك ناير، وقال متحدث باسم الشركة إن تحقيقا أجرى فى الأسابيع القليلة الماضية بعد أن تلقت فورد بلاغا يتعلق بسلوك غير لائق.

ويأتى رحيل ناير عن فورد بعد استقالة أو إقالة عدد من كبار قادة الأعمال والسياسيين خلال العام المنصرم بعد اتهامات بالتحرش الجنسى، بينما تطالب حركة ( مى تو) على وسائل التواصل الاجتماعى بمزيد من المحاسبة فى قطاع الشركات.

وقال جيم هاكيت الرئيس التنفيذى لفورد فى بيان "اتخذنا هذا القرار بعد تحقيق شامل وتفكير متأن... فورد ملتزمة تماما بتوفير ورعاية ثقافة من الأمان والاحترام ونتوقع من قادة الشركة الحفاظ على هذه القيم".

وكان ناير (53 عاما) مسؤولا عن عمليات للشركة تدر 90 فى المئة من أرباح فورد العالمية بصفته مديرها فى أمريكا الشمالية.

واعتذر ناير دون أن يتحدث عن تفاصيل.

وقال فى بيان فورد "أن نادم حقا على أوقات لم أعكس فيها السلوك القيادى الذى ينسجم مع المبادئ التى تبنتها الشركة وتبنيتها أنا دوما".