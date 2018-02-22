video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 22 فبراير 2018 10:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إعفاء نائب رئيس الحزب الحاكم بالسودان من منصبه

الخميس، 22 فبراير 2018 03:00 ص
إعفاء نائب رئيس الحزب الحاكم بالسودان من منصبه الرئيس السودانى عمر البشير




أ ش أ
إضافة تعليق

قرر المكتب القيادى لحزب المؤتمر الوطنى الحاكم بالسودان، فى اجتماعه مساء الأربعاء برئاسة الرئيس عمر البشير، إعفاء المهندس إبراهيم محمود حامد، من منصب نائب رئيس الحزب، وتعيين وزير ديوان الحكم الاتحادى فيصل حسن إبراهيم خلفاً له


وقال فيصل حسن إبراهيم، فى تصريحات صحفية، عقب اجتماع المكتب القيادي، "إن الاجتماع ناقش ثلاث قضايا رئيسية حول الوضع الاقتصادى والإجراءات التى تمت بجانب الموازنة، واتخذ جمله من الإجراءات والقرارات فى هذا الصدد، يعنى الجهاز التنفيذى بإنزالها إلى أرض الواقع".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السودان: المرحلة الثانية من الحوار مع الولايات المتحدة ستبدأ قريبا

الأمم المتحدة تؤكد وجود إرادة سياسية بالسودان لمكافحة العنف على أساس النوع

عمر البشير

السودان

اخبار السودان

اخبار العرب



لا تفوتك
الشمس تتعامد على قدس الأقداس بأبوسمبل فى السادسة و25 دقيقة صباح اليوم

الشمس تتعامد على قدس الأقداس بأبوسمبل فى السادسة و25 دقيقة صباح اليوم

مهام لجنة مراقبة الإنفاق على الدعاية بانتخابات الرئاسة × 5 معلومات

مهام لجنة مراقبة الإنفاق على الدعاية بانتخابات الرئاسة × 5 معلومات

"الباخرة البنمية" تفضح "المؤامرة التركية".. السلطات التونسية تكشف 20 شحنة عسكرية بموانئ صفاقس بعد تفتيشها.. مسار الرحلة يبدأ من روسيا وينتهى فى الكاميرون.. وخروج "ural" عن مسارها والاتجاه إلى تركيا يكشف المستور

"الباخرة البنمية" تفضح "المؤامرة التركية".. السلطات التونسية تكشف 20 شحنة عسكرية بموانئ صفاقس بعد تفتيشها.. مسار الرحلة يبدأ من روسيا وينتهى فى الكاميرون.. وخروج "ural" عن مسارها والاتجاه إلى تركيا يكشف المستور

تقرير رقابى يكشف إهدار مجلس نقابة المهندسين الحالى ملايين الجنيهات من صندوق المعاشات.. صرف الأموال على بدلات السفر والوجبات والحوافز والمكافآت 2016 و2017..العجز بالصندوق 167.6 مليون والأصول تراجعت 204 ملايين

تقرير رقابى يكشف إهدار مجلس نقابة المهندسين الحالى ملايين الجنيهات من صندوق المعاشات.. صرف الأموال على بدلات السفر والوجبات والحوافز والمكافآت 2016 و2017..العجز بالصندوق 167.6 مليون والأصول تراجعت 204 ملايين

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة