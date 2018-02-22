إعفاء نائب رئيس الحزب الحاكم بالسودان من منصبه

إعفاء نائب رئيس الحزب الحاكم بالسودان من منصبهالخميس، 22 فبراير 2018 03:00 ص
الرئيس السودانى عمر البشير
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قرر المكتب القيادى لحزب المؤتمر الوطنى الحاكم بالسودان، فى اجتماعه مساء الأربعاء برئاسة الرئيس عمر البشير، إعفاء المهندس إبراهيم محمود حامد، من منصب نائب رئيس الحزب، وتعيين وزير ديوان الحكم الاتحادى فيصل حسن إبراهيم خلفاً له.
وقال فيصل حسن إبراهيم، فى تصريحات صحفية، عقب اجتماع المكتب القيادي، "إن الاجتماع ناقش ثلاث قضايا رئيسية حول الوضع الاقتصادى والإجراءات التى تمت بجانب الموازنة، واتخذ جمله من الإجراءات والقرارات فى هذا الصدد، يعنى الجهاز التنفيذى بإنزالها إلى أرض الواقع".
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