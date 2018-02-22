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إصابة 7 أشخاص فى انفجار أنبوب للغاز بباكستان

الخميس، 22 فبراير 2018 09:03 ص
إصابة 7 أشخاص فى انفجار أنبوب للغاز بباكستان الشرطة الباكستانية ـ صورة أرشيفية




إسلام أباد (أ ش أ)
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أفادت تقارير إخبارية بأن 7 أشخاص، على الأقل أصيبوا إثر وقوع انفجار بأحد أنابيب الغاز فى مدينة كراتشى جنوب باكستان.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الخميس، أن الانفجار وقع إثر اندلاع حريق بأنبوب الغاز، الأمر الذى تسبب فى انهيار المبانى المجاورة، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين ومن بينهم نساء وأطفال إلى أحد المستشفيات من أجل تلقى العلاج من الإصابات التى لحقت بهم جراء الانفجار.

ومن جانبها، قالت مصادر طبية إن اثنين من المصابين يرقدان فى المستشفى فى حالة خطيرة.


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