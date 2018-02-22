إصابة 3 أشخاص فى حادث إنقلاب سيارة أجرة بالوادى الجديد





الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أصيب 3 أشخاص فى حادث إنقلاب سيارة أجرة بالقرب من نقطة الكيلو 75 على طريق الخارجة أسيوط بمحافظة الوادى الجديد ، وعلى الفور إنتقلت سيارات الإسعاف الى مكان الحادث وتم نقل المصابين الى مستشفى الخارجه العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق .

تلقى اللواء عبد الرحمن شحاته من شرطة ادارة النجده بلاغا يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة أجرة على طريق الخارجة أسيوط بالقرب من نقطة الكيلو 75 مما أسفر عن إصابة كلا من ناصر محمود ومجدى محمد ومحمود شحاته ، وتم نقلهم إلى مستشفى الخارجة العام وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .