إصابة مواطنين فلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى شرق نابلس

إصابة مواطنين فلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى شرق نابلسالخميس، 22 فبراير 2018 09:13 م
قوات الاحتلال - أرشيفية
(أ ش أ)
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أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين مساء اليوم الخميس، بالرصاص المطاطى والاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى بلدة (بيت فوريك) شرق محافظة نابلس شمال الضفة الغربية.
وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ فى جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى بنابلس أحمد جبريل، فى تصريح اليوم:"إن طواقم الإسعاف قدمت العلاج لعدد من المصابين خلال المواجهات فى بيت فوريك، فيما نقل مواطن إلى المستشفى نتيجة إصابته بحجر فى الرأس".
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