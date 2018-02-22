إصابة أمينى شرطة وسيدة فى حادث انقلاب سيارة بطريق أسيوط الغربى

إصابة أمينى شرطة وسيدة فى حادث انقلاب سيارة بطريق أسيوط الغربىالخميس، 22 فبراير 2018 04:29 م
سيارة إسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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أصيب أمينى شرطة من قوة مرور الجيزة وقطاع أمن القاهرة، وسيدة، اليوم الخميس، فى حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق أسيوط الغربى، ما أدى إلى توقف حركة المرور من بنى سويف حتى مناطق الجيزة، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى الهرم.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى طريق أسيوط الغربى بوقوع حادث مرورى، فكلف اللواء عصمت الأشقر مساعد الوزير للمرور، بانتقال رجال المرور إلى المكان، لتسيير حركة السيارات.
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