إسرائيل تقرر استمرار حبس مالك شركة اتصالات فى إطار تحقيق يشمل نتنياهو





القدس (رويترز)

أمرت السلطات الإسرائيلية باستمرار حبس شاؤول إلوفيتش الذى يملك حصة مسيطرة فى شركة بيزيك أكبر مجموعة اتصالات إسرائيلية حتى يوم الاثنين فى إطار تحقيق بشأن أنشطة المؤسسة.

وكانت السلطات احتجزت كلا من إلوفيتش، صديق أسرة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو والذى يسيطر على شركة الاتصالات عبر شركته القابضة يوروكوم، وزوجته وابنه.

ونفى الثلاثة ارتكاب أى مخالفات، فيما ألقت السلطات القبض أيضا على ستيلا هاندلر المديرة التنفيذية لبيزك ومسئول آخر بالشركة فى إطار تحقيق هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية مع بيزك بشأن شبهة احتيال ومخالفات أخرى، وأمرت السلطات باستمرار حبسهما حتى يوم الاثنين.

وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إن المحققين ينظرون فى مزاعم تتهم بيزك بالحصول على مزايا مقابل موافقة ملاكها على توفير تغطية إعلامية تفضيلية لنتنياهو فى وسائل الإعلام المملوكة لهم.

كما احتجزت السلطات نير حفيتز المتحدث السابق باسم نتنياهو والمدير العام السابق لوزارة الاتصالات شلومو فيلبر وهما صديقان مقربان من نتنياهو.

ووافق فيلبر على أن يصبح شاهدا لصالح الدولة فى التحقيق وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الإسرائيلية.