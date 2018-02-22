إدارة مهرجان سينما المرأة بأسوان تقيم حفل عشاء للممثل العالمى دانى جلوفر





أسوان - عبد الله صلاح

أقامت إدارة مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة حفل عشاء رسمى للممثل العالمي "دانى جلوفر" وزوجته احتفاء بحضوره، حيث سيتم تكريمه ضمن فعاليات المهرجان الممتدة حتى 26 من فبراير الجارى، فى دورته الثانية التى تحمل اسم المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد، وضم حفل العشاء المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد وضيوف المهرجان.

وكان "جلوفر" رحب كثيرا بدعوته لمهرجان أسوان حيث أنه عاشقا لمصر ودائم الزيارة لها وسيكرم النجم العالمي ضمن فعاليات الختام يوم الإثنين القادم.

يذكر أنه تم ترشيح "جلوفر" أربع مرات لجائزة "إيمى" كما حصل علي تكريم فى كل من مهرجان دبى السنيمائى 2007 ومهرجان"دوفيل السنيمائى للفيلم الأمريكا فرنسا عام 2011".