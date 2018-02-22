إخلاء سبيل موظفين بحى وسط بالإسكندرية على ذمة قضية إهدار مال عام

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة باب شرقى بالإسكندرية، إخلاء سبيل موظفين اثنين بحى وسط، مع بقائهما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بإهدار المال العام بسبب تقاعسهما عن تنفيذ قرارات الإزالة لبرج سكنى مخالف.

كان اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا يفيد بتمكن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى كشف واقعة استغلال مسئولين بحى وسط موقعهم الوظيفى وتسهيل بناء برج سكنى مخالف بمنطقة باب شرقى، وعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادره له.

وتوصلت تحريات لمباحث الأموال العامة، إلى أن "ياسر .ج"، رئيس لجنة الإزالات وسكرتير حى وسط بالإسكندرية، سبق اتهامه فى 4 قضايا "استغلال نفوذ"، و"محمد.م" فنى بإدارة المشروعات، سبق اتهامه فى 6 قضايا "استغلال نفوذ" محبوس احتياطاً على ذمة ذات القضية، ومسئولين آخرين، جميعهم يعملون بحى وسط بالإسكندرية، يستغلون موقعهم الوظيفى فى غضون عامى 2016/2017 والتواطؤ مع "ناصر.ي"، مقيم بمحافظة البحيرة، و"محمد.م"، صاحب شركة مقاولات وتوريدات عمومية، و"وليد.س"، مقاول، مقيمان فى المنتزه، وتمكينهم من استكمال بناء برج سكنى فى باب شرقى مكون من دور أرضى وسبعة عشر طابقاً علوياً بالرغم من صدور رخصة بناء دور أرضى وأربعة طوابق علوية فقط، وعدم إثبات الأدوار المخالفة بتقرير الحملة لعدم تنفيذ قرارات الإزالة والتأخير فى إصدار قرارات الإخلاء للعقار وإثبات وجود إشغالات صورية بتقرير الحملة، ما أدى لإشغال العقار بالسكان فعلياً وصعوبة تنفيذ قرارات الإزالة بالرغم من صدور 8 قرارات إزالة، الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام، فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر.

وبسؤال المهندس مدير التنظيم بالإدارة الهندسية بذات الحى، أكد صحة الواقعة، وتم الحصول على المستندات المؤكدة لها، وباستدعاء المتحرى عنهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.