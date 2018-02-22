إخلاء جزئى لموظفى حقل الفيل فى ليبيا بعد احتجاجات على الرواتب





(رويترز)

صرح مصدر محلى، الأربعاء، أنه تم إجلاء عاملين من حقل ألفيل النفطى فى ليبيا بعد انسحاب الحرس احتجاجا على الرواتب.

ولم يتضح إن كان هناك أى تأثير للأمر على الإنتاج فى حقل ألفيل الذى كان يضخ 60 ألف برميل يوميا على الأقل فى الأشهر الأخيرة.