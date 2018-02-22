إخلاء جزئى لموظفى حقل الفيل فى ليبيا بعد احتجاجات على الرواتب

إخلاء جزئى لموظفى حقل الفيل فى ليبيا بعد احتجاجات على الرواتبالخميس، 22 فبراير 2018 01:29 ص
حقل نفطى- أرشيفية
(رويترز)
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صرح مصدر محلى، الأربعاء، أنه تم إجلاء عاملين من حقل ألفيل النفطى فى ليبيا بعد انسحاب الحرس احتجاجا على الرواتب.
ولم يتضح إن كان هناك أى تأثير للأمر على الإنتاج فى حقل ألفيل الذى كان يضخ 60 ألف برميل يوميا على الأقل فى الأشهر الأخيرة.
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