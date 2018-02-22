أوكرانيا تمنع ساكاشفيلى من دخول أراضيها لثلاث سنوات





أ ف ب

منعت أوكرانيا الرئيس الجورجى السابق ميخائيل ساكاشفيلى، الذى أصبح معارضا لرئيسها وطرد فى 12 فبراير إلى بولندا، من دخول أراضيها لثلاث سنوات، كما أعلن حرس الحدود الأوكرانى الأربعاء.

وقال الناطق باسم حرس الحدود أوليج سلوبوديان لوكالة فرانس برس إن ساكاشفيلى منع من دخول الأراضى الأوكرانية بأمر من القائد المسؤول عن الشطر من الحدود الذى عبره بطريقة غير مشروعة فى سبتمبر.

وأضاف أن هذا القائد "اتخذ قرار منع ميخائيل ساكاشفيلى من دخول أوكرانيا لثلاث سنوات".

وكان ساكاشفيلى دخل عنوة فى العاشر من سبتمبر أوكرانيا من الاراضى البولندية متجاوزا حرس الحدود بدعم من مئات من انصاره، وفى 12 سبتمبر أوقف فى مطعم بوسط كييف وطرد إلى بولندا.

وقد لجأ ساكاشفيلى المتزوج من هولندية، إلى هولندا مؤكدا منها أنه سيواصل معركته.

وقال حرس الحدود ردا على سؤال لمحامى ساكاشفيلى وضع على صفحة الرئيس الجورجى السابق على فيسبوك إن منعه من دخول الأراضى الأوكرانية سيطبق حتى 21فبراير 2021.

ورد ساكاشفيلى الذى جرد من جنسيتيه الجورجية ثم الأوكرانية، على فيسبوك أنه "معى أو بدونى جاءت نهاية هذه السلطات وسأعود إلى بيتى فى أوكرانيا قريبا وقبل ثلاث سنوات بالتأكيد".

حكم ساكاشفيلى جورجيا بين 2004 و2013 بعد "ثورة الورود" فى 2003. وبعد خمس سنوات خاض حربا كارثية ضد روسيا أجبرته على مغادرة البلاد.

وعاد الى الساحة السياسية كزعيم لحركة الاحتجاجات فى كييف التى استمرت ثلاثة اشهر وأدت فى 2014 إلى الإطاحة بالحكومة المدعومة من موسكو. ومكافأة لساكاشفيلى على جهوده عينه بوروشنكو فى 2015 حاكما لمنطقة أوديسا على البحر الأسود.

إلا أن خلافا حادا بينهما أدى إلى تجريد ساكاشفيلى من جواز سفره الأوكرانى.