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أهالى قليوب يلقنون مدرسا علقة ساخنة لمحاولته خطف طفل

الخميس، 22 فبراير 2018 09:59 م
أهالى قليوب يلقنون مدرسا علقة ساخنة لمحاولته خطف طفل القبض على المدرس




القليوبية - نيفين طه
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لقن أهالى منطقة منطى التابعة لمركز قليوب علقة ساخنة لمدرس وسائق لاتهامهما بمحاولة خطف طفل لخلافات مالية مع والده، لامتناعه عن سداد إيصالات أمانة، وتمكن الأهالى من ضبطهما وتسليمهما لقوات الشرطة، وتولت النيابة التحقيق.

 

وتلقى اللواء إيهاب خيرت، مدير الأمن، إخطارا من العميد هيثم حجاج مأمور مركز قليوب، يفيد بضبط الأهالى متهمين حاولا خطف الطفل "كريم إ ش" 12 سنة طالب، من أمام مدرسة الشهيد رضا عبد الوهاب، بشارع ترعة الشرقاوية بالقرية، مستقلين سيارة ميكروباص، تحمل رقم "س . ق . ر 378"، واستغاث الطفل بالأهالى وتمكنوا من ضبطهما.

 

انتقل على الفور المقدم إيهاب كمال نائب مأمور المركز، وتبين أنه بسؤال الأهالى لمستقلى السيارة الميكروباص عن علاقتهم بالطفل، حاولوا الهروب، إلا أن الأهالى أمسكوا بهم أمام مكتب بريد منطى، وتبين أنهما "طه.أ" 25 سنة مدرس، و"عادل .أ" 33 سنة سائق.

 

وبمواجهتهما اعترفا بمحاولة خطف الطفل لخلافات مالية مع والده ويدعى "إبراهيم ش ر"، وذلك لعدم رغبته فى سداد ديون وإيصالات أمانة لهما، تم التحفظ على السيارة، وتحرر المحضر رقم 4468 جنح مركز قليوب لسنة 2018، وتولت النيابة التحقيق.

 


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