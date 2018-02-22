أمطار خفيفة على مدينة طور سيناء جنوب سيناء





جنوب سيناء فايزة مرسال

شهدت مدينة طور سيناء منذ قليل هطول أمطار خفيفة وغيوم و تهيب الوحدة المحلية بمدينة طور سيناء المسافرين و قائدي السيارات بطول الطريق الدولي بضرورة توخي الحذر و ذلك لهطول أمطار و أيضا لحالة عدم استقرار الطقس علي معظم أنحاء الجمهورية .

و تهيب بالمواطنين المقيمين بالمدينة بتوخي الحذر أثناء المرور بجوار أعمدة الإنارة بالشوارع.

وأكد اللواء خالد متولى مدير عام ادارة العمليات والازمات بالمحافظة أنه تم التنسيق مع رؤساء المدن للإبلاغ في حالة حدوث أمطار وسيول.