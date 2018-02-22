أكثر من 2000 سائح يغادرون للمدن السياحية المصرية عبر مطار القاهرة

كتب محمد طنطاوى

شهد مطار القاهرة الدولى خلال الـ 24 ساعة الماضية انطلاق 31 رحلة إلى المدن السياحية المصرية لنقل ألفين و299 سائحا مصريا وعربيا وأجنبيا لقضاء إجازاتهم، بينما قامت "مصر للطيران" بتسيير 27 رحلة منفردة.

وقامت سلطات المطار بالتنسيق مع شركة مصر للطيران بتخصيص فرق من العلاقات العامة داخل الصالات لتسهيل عملية تسفير السائحين وفقا لرحلاتهم؛ وشهد المطار انطلاق 7 رحلات إلى مدينتى الغردقة و6 إلى شرم الشيخ و5 رحلات إلى مدينتى الأقصر وأسوان، بالإضافة إلى رحلة أخرى لكل من برج العرب وأبو سمبل ومرسى علم، كما سيرت إحدى الشركات الخاصة 4 رحلات للغردقة وشرم الشيخ والأقصر.