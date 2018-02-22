video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 23 فبراير 2018 07:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار النفط اليوم الخميس 22-2-2018 برنت يسجل 65 دولار للبرميل

الخميس، 22 فبراير 2018 09:09 م
أسعار النفط اليوم الخميس 22-2-2018 برنت يسجل 65 دولار للبرميل النفط - أرشيفية




كتب أحمد أبو حجر
إضافة تعليق

تراجعت أسعار النفط يوم الخميس 22-2-2018، حيث سجل خام القياس العالمى برنت نحو 65 دولارا للبرميل، فيما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى فى العقود الآجلة 61.15 دولار للبرميل.

ارتفع الدولار لأعلى مستوياته فى أسبوع أمام سلة من العملات الرئيسية يوم الخميس، بعدما أظهر محضر الاجتماع الذى عقده مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) فى يناير أن صناع السياسات ازدادوا ثقة فى ضرورة الاستمرار فى رفع أسعار الفائدةونظرا لتداول النفط بالدولار، فإن ارتفاع العملة الأمريكية يزيد من تكلفة واردات الوقود على الدول التى تستخدم عملات أخرى بما قد يحد من الطلب.

انخفاض مخزونات النفط
 

وطغت قوة الدولار على تقرير معهد البترول الأمريكى الصادر يوم الأربعاء والذى كشف عن انخفاض غير متوقع فى مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة بمقدار 907 آلاف برميل إلى 420.3 مليون برميل فى الأسبوع المنتهى فى 16 فبراير، ورغم تراجعات يوم الخميس، قال محللون إن أسواق النفط تحظى بدعم جيد بصفة عامة نتيجة تزامن نمو الطلب مع تخفيضات الإنتاج التى تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا.

 نيجيريا تخطط لزيادة إنتاج النفط إلى 3 ملايين برميل يوميا بحلول 2020
 

فيما قال باباتوندى فكتور أدينيران رئيس أنشطة التشغيل بشركة النفط الوطنية النيجيرية خلال  مؤتمرا أن نيجيريا تخطط لزيادة إنتاجها من النفط الخام إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا بحلول 2020.

وأضاف أن الإنتاج يبلغ حاليا 2.2 مليون برميل يوميا ومن المنتظر أن يرتفع إلى 2.5 مليون برميل يوميا بنهاية العام.

الإمارات:استثمارات النفط ليست عند المستوى الصحيح بعد
 

قال وزير الطاقة الإماراتى سهيل المزروعى يوم الخميس إن مستوى سعر النفط الحالى لا يشجع بعد على تدفق الاستثمارات التى تحتاجها صناعة النفط.

وأضاف المزروعى، الذى يرأس أوبك هذا العام، متحدثا خلال مؤتمر للطاقة فى لندن، أن المنظمة لا تستهدف سعرا محددا للنفط بل تسعى لتحقيق التوازن بالسوق.

وقال عندما سئل إن كان يرى أن سعرا بين 60 و65 دولارا للبرميل هو الأمثل لصناعة النفط ”هل أرى الاستثمارات الصحيحة تأتى إلى السوق؟ ليس بعد.“


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بريتيش بتروليوم تتوقع ارتفاع الطلب على النفط الخام ليصل لأعلى مستوى خلال 20 عاما

النفط الليبى: الاحتجاجات لم تؤثر حتى الآن على إنتاج حقل الفيل

النفط

أسعار النفط

اسعار النفط اليوم

اسعار النفط الخام

اسعار النفط

اسعار برنت



لا تفوتك
ننشر أسماء المدرجين مع عبد المنعم أبو الفتوح على "الكيانات الإرهابية"

ننشر أسماء المدرجين مع عبد المنعم أبو الفتوح على "الكيانات الإرهابية"

فيديو.. منى عراقى: مشاهير العالم اعترفوا بتعرضهم للاغتصاب وكنت واحدة منهم

فيديو.. منى عراقى: مشاهير العالم اعترفوا بتعرضهم للاغتصاب وكنت واحدة منهم

حملات دعم السيسى تندمج تحت الحملة الرسمية.. الانتهاء من تشكيل الهيكل التنظيمى واعتماده من الرئيس.. أبوشقة: كسبنا الرهان بهذا الاندماج ونؤسس لاصفاف وطنى جديد.. وكارم: السيسى انحاز للبسطاء ونجمنا عالى فى السماء

حملات دعم السيسى تندمج تحت الحملة الرسمية.. الانتهاء من تشكيل الهيكل التنظيمى واعتماده من الرئيس.. أبوشقة: كسبنا الرهان بهذا الاندماج ونؤسس لاصفاف وطنى جديد.. وكارم: السيسى انحاز للبسطاء ونجمنا عالى فى السماء

صور وفيديو..حقول شرق المتوسط تدق طبول الحرب بين بيروت وتل أبيب.. "البلوك 9" يشعل الأزمة عقب فشل وساطة أمريكا..إسرائيل تمنع اللبنانيين من التنقيب عن الغاز بالبحر الأبيض..وحزب الله يهدد منصات الغاز لدولة الاحتلال

صور وفيديو..حقول شرق المتوسط تدق طبول الحرب بين بيروت وتل أبيب.. "البلوك 9" يشعل الأزمة عقب فشل وساطة أمريكا..إسرائيل تمنع اللبنانيين من التنقيب عن الغاز بالبحر الأبيض..وحزب الله يهدد منصات الغاز لدولة الاحتلال

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

"قطر مدارس ومصانع خمور" يشعل ترند الدوحة وسط غضب القطريين

"قطر مدارس ومصانع خمور" يشعل ترند الدوحة وسط غضب القطريين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة