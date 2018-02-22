أسعار النفط اليوم الخميس 22-2-2018 برنت يسجل 65 دولار للبرميل





كتب أحمد أبو حجر

تراجعت أسعار النفط يوم الخميس 22-2-2018، حيث سجل خام القياس العالمى برنت نحو 65 دولارا للبرميل، فيما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى فى العقود الآجلة 61.15 دولار للبرميل.

ارتفع الدولار لأعلى مستوياته فى أسبوع أمام سلة من العملات الرئيسية يوم الخميس، بعدما أظهر محضر الاجتماع الذى عقده مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) فى يناير أن صناع السياسات ازدادوا ثقة فى ضرورة الاستمرار فى رفع أسعار الفائدةونظرا لتداول النفط بالدولار، فإن ارتفاع العملة الأمريكية يزيد من تكلفة واردات الوقود على الدول التى تستخدم عملات أخرى بما قد يحد من الطلب.

انخفاض مخزونات النفط



وطغت قوة الدولار على تقرير معهد البترول الأمريكى الصادر يوم الأربعاء والذى كشف عن انخفاض غير متوقع فى مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة بمقدار 907 آلاف برميل إلى 420.3 مليون برميل فى الأسبوع المنتهى فى 16 فبراير، ورغم تراجعات يوم الخميس، قال محللون إن أسواق النفط تحظى بدعم جيد بصفة عامة نتيجة تزامن نمو الطلب مع تخفيضات الإنتاج التى تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا.

نيجيريا تخطط لزيادة إنتاج النفط إلى 3 ملايين برميل يوميا بحلول 2020



فيما قال باباتوندى فكتور أدينيران رئيس أنشطة التشغيل بشركة النفط الوطنية النيجيرية خلال مؤتمرا أن نيجيريا تخطط لزيادة إنتاجها من النفط الخام إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا بحلول 2020.

وأضاف أن الإنتاج يبلغ حاليا 2.2 مليون برميل يوميا ومن المنتظر أن يرتفع إلى 2.5 مليون برميل يوميا بنهاية العام.

الإمارات:استثمارات النفط ليست عند المستوى الصحيح بعد



قال وزير الطاقة الإماراتى سهيل المزروعى يوم الخميس إن مستوى سعر النفط الحالى لا يشجع بعد على تدفق الاستثمارات التى تحتاجها صناعة النفط.

وأضاف المزروعى، الذى يرأس أوبك هذا العام، متحدثا خلال مؤتمر للطاقة فى لندن، أن المنظمة لا تستهدف سعرا محددا للنفط بل تسعى لتحقيق التوازن بالسوق.

وقال عندما سئل إن كان يرى أن سعرا بين 60 و65 دولارا للبرميل هو الأمثل لصناعة النفط ”هل أرى الاستثمارات الصحيحة تأتى إلى السوق؟ ليس بعد.“