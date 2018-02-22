أسعار الذهب اليوم الخميس 22-2-2018 فى مصر

أسعار الذهب اليوم الخميس 22-2-2018 فى مصرالخميس، 22 فبراير 2018 12:30 م
الذهب - صورة أرشيفية
كتب : إسلام سعيد
إضافة تعليق
تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس 22-2-2018 بقيمة 3 جنيهات ليسجل عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى السوق المصرى سعر 651 جنيها للجرام جراء انخفاض الأوقية 7 دولارات فى التعاملات الفورية منذ أمس الأربعاء الذى شهد استقرارا فى أسعار المعندن النفيس فى مصر.
وأصبحت أسعار الذهب كالتالى:
عيار 18: 558 جنيه
عيار 21: 651جنيه
عيار 24: 744 جنيه
الجنيه الذهب: 5208 جنيه
الأوقية: 1322 دولار
أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.
أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب، مع الاستعانة بآراء تجار المعدن النفيس.
سعر الذهب
أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.
إضافة تعليق
الرياضة المصرية فى يوم.. مواجهتان فى انطلاق الأسبوع الـ26 بالدورى.. الاتحاد السكندرى يستضيف إنبى ببرج العرب.. الزمالك يواجه النصر.. منتخب الصالات يتوجه إلى موزمبيق.. ولقاءات مثيرة فى القسم الثانى
الزراعة تستعد لموسم الذرة الشامية بتوفير تقاوى لـ3 ملايين فدان من 23 صنفا.. حملات لحث الفلاحين على زيادة مساحات "الذهب الأصفر" للحد من الاستيراد.. عبدالمنعم البنا:اجتماعات مكثفة لتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة