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أسعار الذهب اليوم الخميس 22-2-2018 فى مصر

الخميس، 22 فبراير 2018 12:30 م
أسعار الذهب اليوم الخميس 22-2-2018 فى مصر الذهب - صورة أرشيفية




كتب : إسلام سعيد
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تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس 22-2-2018 بقيمة 3 جنيهات ليسجل عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى السوق المصرى سعر 651 جنيها للجرام جراء انخفاض الأوقية 7 دولارات فى التعاملات الفورية منذ أمس الأربعاء الذى شهد استقرارا فى أسعار المعندن النفيس فى مصر.
 


وأصبحت أسعار الذهب كالتالى:

 
 
 
عيار 18: 558 جنيه
 
عيار 21: 651جنيه
 
عيار 24: 744 جنيه
 
الجنيه الذهب: 5208 جنيه
 
 
الأوقية: 1322 دولار
 
أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.
 
 
 
أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب، مع الاستعانة بآراء تجار المعدن النفيس.
 
 


سعر الذهب

 

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.
 
 

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