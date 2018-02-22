أسعار الذهب اليوم الخميس 22-2-2018 فى مصر





كتب : إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس 22-2-2018 بقيمة 3 جنيهات ليسجل عيار 21 وهو الأكثر تداولا فى السوق المصرى سعر 651 جنيها للجرام جراء انخفاض الأوقية 7 دولارات فى التعاملات الفورية منذ أمس الأربعاء الذى شهد استقرارا فى أسعار المعندن النفيس فى مصر.





وأصبحت أسعار الذهب كالتالى:

عيار 18: 558 جنيه

عيار 21: 651جنيه

عيار 24: 744 جنيه

الجنيه الذهب: 5208 جنيه

الأوقية: 1322 دولار

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سعر الذهب

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.