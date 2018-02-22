أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 22 - 2 -2018





كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 22-2-2018.

البورصة توقف التداول على 13 سهم

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 13 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى أوراسكوم للتنمية مصر، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، الإسكندرية للخدمات الطبية، بنك فيصل الإسلامى المصرية، مصرف أبو ظبى الإسلامى، مصر بنى سويف للأسمنت، بنك الاتحاد الوطنى-مصر، جلاكسو سميثكلاين، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، المهندس للتأمين، بنك التعمير والإسكان، الملتقى العربى للاستثمارات.

البورصة تربح 3.9 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات باستثناء المؤشر العشرينى، مدفوعة بعمليات شراء من المؤسسات المصرية، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 3.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 883.457 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 1.3 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع، بصافى قيمة بلغت 20.2 مليون جنيه، 17.4 مليون جنيه، 41.1 مليون جنيه، 18.2 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بصافى قيمة 98.3 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 15318 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.11% عند مستوى 2676 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 14919 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 856 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 2047 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 512 نقطة.

وارتفعت أسهم 76 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 80 شركة، ولم تتغير 31 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- عبر المحيطات للسياحة بسعر إغلاق 0.09 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 12.50%

- المهندس للتأمين بسعر إغلاق 15.79 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.27%

- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 15.89 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.17%

- بنك فيصل الإسلامى بالجنيه بسعر إغلاق 19.17 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8%

- الإسكندرية للخدمات الطبية بسعر إغلاق 20.80 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.72%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العامة لصناعة الورق - راكتا بسعر إغلاق 6.60 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.79%

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 1.02 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.77%

- أورنج مصر للاتصالات بسعر إغلاق 27.22 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.37%

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 10.83 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.04%

- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى بسعر إغلاق 8.92 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.04%