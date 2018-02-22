أدلة استندت لها النيابة فى إحالة ذابح زوجته بأكتوبر للجنايات.. تعرف عليها





كتب أحمد الجعفرى

تعد نيابة ثان أكتوبر برئاسة المستشار خالد طاهر رئيس النيابة أمر الإحالة فى قضية اتهام عامل بذبح زوجته بمدينة 6 أكتوبر، بسبب غيرته الشديدة عليها، وامتناعها عن ممارسة علاقاتهما الزوجية، وتستند النيابة فى أمر الإحالة إلى عدد من الثبوت نرصدها فى التقرير التالى.

تقرير الطب الشرعى ..

تستند النيابة فى إعداد أمر الإحالة إلى تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثمان المجنى عليها، والذى تسلمته النيابة منذ أيام قليلة وتم إرفاقه بملف التحقيقات، والذى اثبت حدوث الواقعة على النحو الوارد بأقوال المتهم.

اعترافات المتهم ..

كما تستند النيابة فى إعداد قائمة أدلة الثبوت إلى اعترافات المتهم فى التحقيقات، والتى أشار خلالها إلى قيامه بذبح زوجته بعدما امتنعت عن ممارسة علاقاتهم الزوجية، وأنه قيد حركتها وفصل رأسها عن جسدها.

تحريات المباحث ..

وضمت النيابة تحريات المباحث فى الواقعة إلى ملف التحقيق فى القضية، وهى التحريات التى أثبتت تورط المتهم فى قتل زوجته بعد خلافات دائمة ومستمرة بينهم.

أقوال الشهود ..

اثبتت أقوال الشهود تورط المتهم فى قتل زوجته، حيث قال عدد من الجيرانة وشهود العيان حول الواقعة، إن المتهم كان دائم الاعتداء على زوجته، وانه هددها أمامهم بالقتل، ولكنهم لم يتصوروا أن ينفذ تهديده.