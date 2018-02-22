أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 22-2-2018





كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 22-2-2018، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات باستثناء المؤشر العشرينى، مدفوعة بعمليات شراء من المؤسسات المصرية، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 3.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 883.457 مليار جنيه.

البورصة تربح 3.9 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات باستثناء المؤشر العشرينى، مدفوعة بعمليات شراء من المؤسسات المصرية، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 3.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 883.457 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 1.3 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع، بصافى قيمة بلغت 20.2 مليون جنيه، 17.4 مليون جنيه، 41.1 مليون جنيه، 18.2 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بصافى قيمة 98.3 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 15318 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.11% عند مستوى 2676 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 14919 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 856 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 2047 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 512 نقطة.

وارتفعت أسهم 76 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 80 شركة، ولم تتغير 31 شركة.

خالد بشارة يستقيل من أوراسكوم للاتصالات

أعلنت شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، تقدم المهندس خالد جلال بشارة، عضو مجلس الإدارة، باستقالته اعتبارا من اليوم الخميس 22 فبراير، على أن تُعرض الاستقالة على مجلس الإدارة فور انعقاده.

كان مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، برئاسة رجل الأعمال نجيب ساويرس، قد وافق بالإجماع فى آخر اجتماعاته على مذكرة اتفاق للاستحواذ على 51% من رأس مال شركة "أنرشيا" للهندسة والتجارة، بشرط إتمام الفحص النافى للجهالة، وتحديد وتنفيذ الشروط المسبقة المترتبة على نتيجة الفحص، وتحديد سعر الشراء، وموافقة مجلس الإدارة على السعر النهائى للاستحواذ، وموافقة مساهمى شركة "أنرشيا".

مباشر تنصح بالاحتفاظ بالمراكز

قالت شركة مباشر العالمية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة، أنهى التعاملات خلال جلسة أمس الخميس، على ارتفاع طفيف وسط أحجام تداول متوسطة، وكان مستوى 15400-15300 قد استوقف المؤشر قليلا،ً مضيفة ومن المتوقع أن يستمر ذلك لفترة قبل اختراق هذه المستويات لأعلى.

ونصحت شركة مباشر، فى تقريرها اليومى، المتعاملين بسوق المال المصرى، بالاحتفاظ بالمراكز مادام يتحرك المؤشر بين 15000-15400 نقطة.

يعقد مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر، اجتماعا اليوم الخميس، للنظر فى بيع الأسهم المملوكة للشركة فى شركة تمويل للتأجير التمويلى، وشركة تمويل العقارى، وشركة تحصيل لخدمات التحصيل والاتصالات، وشركة أوفرسيز للوساطة التأمينية، وتعيين مستشار مالى مستقل لإعداد دراسة بالسعر العادل للأسهم محل البيع.

كما ينظر مجلس الإدارة فى الاجتماع نفسه، بيع الأسهم المملوكة للشركة فى شركة رويال للاستثمار والتنمية السياحية، وتعيين مستشار مالى مستقل لإعداد دراسة بالسعر العادل للأسهم محل البيع، والنظر فى بيع قطعة أرض وفندق مكادى جاردينز المملوكين لشركة رؤية للتنمية السياحية والعقارية، وتعيين مستشار مالى مستقل لإعداد دراسة بالسعر العادل للأصول محل البيع.

ويشهد الاجتماع كذلك نظر مجلس الإدارة أيضا فى مسألة المساهمة فى شركة أوراسكوم العقارية "تحت التأسيس"، ودعوة المجلس لاجتماع الجمعية العامة العادية للنظر فى إبرام عقود المعاوضة.