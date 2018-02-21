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25 فبراير.. إعلان أول خطة تسويق إليكترونى لقطاع السلع الهندسية

الأربعاء، 21 فبراير 2018 04:00 ص
25 فبراير.. إعلان أول خطة تسويق إليكترونى لقطاع السلع الهندسية مها صالح المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للسلع الهندسية


كتب – إسلام سعيد
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يعلن قطاع السلع الهندسية يوم 25 فبراير الجارى أول كتالوج للسلع الهندسية حيث تم وضع خطة تسويق إليكترونى كاملة للقطاع لوضع مصر على الخريطة العالمية لمصنعى ومصدرى الصناعات الهندسية وتسهيل آلية التواصل لتلك القطاعات الصناعية، مما يساهم فى تعزيز الصادرات المصرية خلال الفترة القليلة المقبلة.

ويضم الكتالوج 250 شركة مصرية مصدرة تعمل فى معظم القطاعات الهندسية، لتسهيل عملية الربط الإلكترونى بين الشركات المشترين والمستوردين، مما يسهل عميلة زيادة رفع الصادرات المصرية، وفق للمجلس التصديرى للسلع الهندسية.

وعلى جانب آخر، قالت مها صالح المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن القواعد الجديدة التى وضعتها هيئة تنمية الصادرات للمشاركة فى المعارض الخارجية والتى من بينها أن لا يقل عدد الشركات المشاركة فى المعرض عن 10 شركات، أدى إلى إلغاء المجلس لمشاركته فى "معرض ميدل ايست إليكترستى " لأن العدد الذى وصل إليه المجلس 8 شركات فقط.

وأضافت صالح لـ"اليوم السابع" أنه على الرغم من أن معرض "ميدل ايست إليكترستى" من المعارض القوية جدا فى دبى وظللنا طوال 4 سنوات نشارك فيه، فإن  القواعد الجديدة للمعارض دفعتنا لإلغاء التواجد هناك بجناح والمشاركة كـ "سنجل".

وأشارت إلى أنه تم تحويل المشاركة إلى "سنجل" – أى لا يكون جناح بل مشاركة منفردة للشركات- وهو ما أدى إلى أن شركتين فقط من الـ 8 شركات هم من تواجدوا فى معرض "ميدل ايست إليكترستى" مما سبب ضياع الفرصة على 6 شركات أخرى بسبب قاعدة العشر شركات.

وأوضحت المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للسلع الهندسية، أن القطاعات التصديرية الأخرى مثل الغذائى والزراعى يمكن بسهولة أن يتخطى 10 شركات لكن بالنسبة للقطاع الهندسى فهو قطاع متخصص ومن الصعب الوصول إلى 10 مشاركين فى المعارض الأمر الذى يجعل هناك صعوبة للتواجد فى المعارض الخارجية.

وكانت هيئة تنمية الصادرات وضعت قواعد جديدة لمنظومة المعارض الخارجية من بينها تحديد نسبة دعم للشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في المعارض الخارجية، وكذلك عمل خريطة لبرامج دعم المشاركة في المعارض الخارجية بالنسبة للأسواق الجديدة، على أن يكون الدعم الجديد لمعارض الأسواق الجديدة يتراوح ما بين 40-60%، إلى جانب وضع حد أدنى بـ 10 شركات للأجنحة فى المعارض.


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