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الأربعاء، 21 فبراير 2018 09:59 م
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15 فرقة دولية ومحلية يقدمون عروضًا أمام "أبو سمبل" ليلة تعامد الشمس على المعبد

الأربعاء، 21 فبراير 2018 09:22 م
15 فرقة دولية ومحلية يقدمون عروضًا أمام "أبو سمبل" ليلة تعامد الشمس على المعبد عروض أمام معبد أبو سمبل




أسوان – عبد الله صلاح
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قدمت فرق الفنون الشعبية الدولية والمحلية، عروضًا استعراضية بساحة معبدى رمسيس الثانى بمدينة أبوسمبل السياحية جنوب مصر، ضمن احتفالات مهرجان تعامد الشمس على قدس الأقداس، والمقرر له صباح غدًا الخميس.

وتمثل هذه الفرق 15 دول عربية وإفريقية وأجنبية، وهى "اليونان وتونس والصين وتايلاند وكينيا والهند، بجانب دولة إثيوبيا ضيف شرف المهرجان، وأيضًا الفرق المصرية وهى الإسماعيلية والأقصر وسوهاج والوادى الجديد وفرقة التذوق الفنى بالإسكندرية وأسوان وشلاتين وتوشكى للفنون التلقائية".

حضر احتفالات ليلة تعامد الشمس، الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، وحسام عبود، مدير عام آثار أبوسمبل، ولفيف من القيادات والشخصيات.


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