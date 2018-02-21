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وفد قضائى سعودى يغادر القاهرة عقب المشاركة بمؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية

الأربعاء، 21 فبراير 2018 04:59 م
وفد قضائى سعودى يغادر القاهرة عقب المشاركة بمؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية صورة أرشيفية


كتبت رحاب نبيل
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غادر مطار القاهرة الدولى اليوم، الأربعاء ،وفد قضائى سعودى برئاسة، الدكتور غيهب بن محمد الغيهب رئيس المحكمة العليا متوجها إلى الرياض على متن طائرة خاصة، عقب زيارة لمصر استغرقت عدة ايام شارك خلالها فى فعاليات المؤتمر الثانى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، والذى نظمته المحكمة المصرية برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، بحضور رئيس 45 محكمة دستورية إفريقية.

 

وناقش المؤتمر عدة موضوعات من أبرزها، التعاون القضائى، والتقاليد القضائية، وحماية حقوق الإنسان، ودور القضاء الدستورى فى مواجهة الإرهاب، وكذلك دوره فى مواجهة الفساد، وكذلك دوره فى مواجهة الجريمة المنظمة.

 

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى استقبل، أمس الثلاثاء، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية المشاركين فى المؤتمر، وأكد تقديره العميق لأهمية دور المحاكم الدستورية فى مصر ومختلف الدول الإفريقية، مشيرا إلى حرص مصر على الدعوة لعقد المؤتمر للعام الثانى لدعم دور السلطة القضائية فى المجتمعات الإفريقية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المحاكم العليا الإفريقية فى مجال القضاء الدستورى، بما يساهم فى إرساء العدالة والديمقراطية وحماية حقوق المواطنين فى مختلف دول القارة.

 

 


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