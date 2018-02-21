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وفد أمريكى فى كوبا للتحقيق فى هجمات صوتية استهدفت دبلوماسيى واشنطن

الأربعاء، 21 فبراير 2018 09:00 ص
وفد أمريكى فى كوبا للتحقيق فى هجمات صوتية استهدفت دبلوماسيى واشنطن الرئيس الكوبى راؤول كاسترو


هافانا (أ ش أ)
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استقبل الرئيس الكوبى راؤول كاسترو وفدا برلمانيا أمريكيا من أجل التحقيق بما تصفه واشنطن بـ"هجمات صوتية غامضة" ألحقت أضرارا جسدية بدبلوماسييها فى العاصمة هافانا.

وذكر بيان رسمى صدر عن الحكومة الكوبية - أوردته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية اليوم الأربعاء - أنه "تم خلال اللقاء التباحث بقضايا تهم البلدين"، دون ذكر تفاصيل إضافية.

ووصل الوفد برئاسة باتريك ليهى السيناتور الديمقراطى عن فيرمونت، يوم الأحد الماضى إلى كوبا للبحث فى مجموعة قضايا مع الحكومة الكوبية وبخاصة "الهجمات الصوتية" التى يُزعم أنها استهدفت دبلوماسيين أمريكيين بين أواخر 2016 وصيف 2017.

وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت فى وقت سابق أن أكثر من 20 موظفا فى سفارتها فى العاصمة الكوبية تعرضوا لهجوم "صوتي" باستخدام أجهزة خاصة.


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