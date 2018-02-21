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وفاة المبشر الأمريكى بيلى جراهام واعظ الملايين عن عمر يناهز 99 عاما

الأربعاء، 21 فبراير 2018 06:36 م
وفاة المبشر الأمريكى بيلى جراهام واعظ الملايين عن عمر يناهز 99 عاما بيلى جراهام




رويترز
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قال متحدث إن المبشر الإنجيلى الأمريكى بيلى جراهام الذى قدم المشورة للرؤساء ووعظ الملايين فى جميع أنحاء العالم، من موطنه فى ولاية نورث كارولاينا إلى كوريا الشمالية على مدى 70 عاما، توفى اليوم الأربعاء عن عمر ناهز 99 عاما. وقال جيريمى بلوم المتحدث باسم جمعية بيلى جراهام الإنجيلية إن جراهام توفى الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلى (1300 بتوقيت جرينتش) فى منزله بمونتريت فى ولاية نورث كارولاينا.

كان جراهام شخصية قوية وبدأ التبشير فى شبابه واشتهر بملامحه الحادة وحركته على المسرح وهو يرفع الكتاب المقدس ليعلن أن السيد المسيح هو الحل الوحيد لمشاكل البشرية.

وطبقا لكنيسته، فقد ألقى جراهام عظات على عدد من الناس أكثر من أى شخص آخر فى التاريخ، ووصلت كلماته إلى مئات الملايين من الناس إما شخصيا أو عبر التلفزيون والأقمار الصناعية.

وأصبح جراهام فعليا قس البيت الأبيض لعدد من الرؤساء الأمريكيين، وعلى رأسهم ريتشارد نيكسون. كما التقى بالعشرات من زعماء العالم وكان أول مبشر معروف يحمل رسالته خلف ما عرف بالستار الحديدى فى الحقبة السوفيتية.

وقال وليام مارتن، مؤلف كتاب (مبشر مع الشرف: قصة بيلى جراهام) "كان على الأرجح الزعيم الدينى المهيمن فى عصره". "لم يقترب مما حققه سوى بابا أو اثنين من البابوات أو ربما شخص أو اثنين آخرين".

ورغم أنه لم يعد قريبا من الرؤساء فى سنواته الأخيرة فقد رثاه الرئيس دونالد ترامب على تويتر قائلا "مات بيلى جراهام العظيم ...لم يكن هناك أحد مثله! وسوف يفتقده المسيحيون وكل الأديان. رجل مميز للغاية".


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