وصول و سفر 1840 راكب و تداول 506 شاحنة بموانىء البحر الأحمر





البحر الأحمر - عماد عرفة وجنوب سيناء – فايزة مرسال

قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر، إن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جازهونر وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.

بينما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة Sea bower و على متنها 63 الف طن قمح قادمة من روسيا لصالح هيئة السلع التموينية حيث تقوم الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغ الشحنة.

كما يستقبل الميناء السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 82 راكب و 63 شاحنة و 9 سيارة بينما تغادر ثلاث سفن و هى مسرة، الحرية2 ، النوى اكسبريس و على متنهم 293 راكب و 148 شاحنة بضائع و 9 سيارة.

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين مسرة و النوى اكسبريس و على متنهم 358 راكب و 64 شاحنة بضائع و 13 شاحنة عفش ركاب و 12 سيارة و غادرت السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 115 راكب و 100 شاحنة و 7 سيارة.

على جانب آخر، يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 992 راكب و تداول 118 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين ايلة و بريدج و على متنهم 203 راكب و 12 براد و 1 تريلا و 2 باص جيت كما تغادر السفينة سينا و على متنها 43 راكب و 20 براد و 22 تريلا.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين ايلة و سينا و على متنهم 183 راكب و 11 براد و 6 تريلا و غادرت السفينتين ايلة و بريدج و على متنهم 563 راكب و 42 براد و 4 تريلا و 1 سيارة و 101 طرد بضاعة عامة.