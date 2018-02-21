وصول ريهام سعيد محكمة شمال القاهرة للتوقيع على أمر إحالتها للجنايات





كتب عبد الله محمود-عامر مصطفى

وصلت منذ قليل، الإعلامية ريهام سعيد، و7 متهمين، آخرين لمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، للتوقيع على أمر إحالتهم لمحكمة الجنايات، وذلك فى اتهامهم جميعا بارتكاب جريمة التحريض على اختطاف الأطفال والاتجار فى البشر .

كان المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، أمر بإحالة الإعلامية ريهام سعيد و7 متهمين آخرين من بينهم فريق إعداد البرنامج التلفزيونى الذى تقدمه، إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك لاتهامهم جميعا بارتكاب جريمة التحريض على اختطاف الأطفال والاتجار فى البشر .

باشر التحقيقات فريق من محققى نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية ضم أحمد عاصى مدير النيابة، ومصطفى مخلوف وأحمد خالد وكيلى النيابة، برئاسة إسلام الجوهرى رئيس النيابة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات بارتكاب جرائم التحريض والاشتراك فى التحريض على اختطاف طفلين، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، والاتجار فى البشر.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، والتى أيدت صحتها تحريات أجهزة الأمن، أن الإعلامية ريهام سعيد وفريق إعداد برنامجها قاموا بارتكاب واقعة اختطاف أطفال بهدف تصوير حلقة تلفزيونية، وأن وقائع الاختطاف موضوع الاتهام جرت بتحريض من الإعلامية المتهمة وفريق إعدادها.

كما تضمنت التحقيقات اعترافات تفصيلية أدلى بها أحد المتهمين، تفيد ارتكاب الإعلامية المتهمة وبقية المتهمين فى القضية، للجرائم المنسوبة إليهم، بقيامهم بتحريضه على ارتكاب وقائع اختطاف الأطفال والاتجار فى البشر